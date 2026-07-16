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अनूपगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 68,400 नशीले कैप्सूल-टैबलेट बरामद, हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. जिला पुलिस अधीक्षक हरि शंकर ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री और इस कारोबार से जुड़े अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में अनूपगढ़ थाना पुलिस को यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है.

श्रीगंगानगर: जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अनूपगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 68,400 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल और टैबलेट बरामद किए हैं. कार्रवाई के दौरान बीकानेर जिले के शेरूणा थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अब बरामद नशीली दवाओं के स्रोत और इनके सप्लाई नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.

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थानाधिकारी करतार सिंह बताया पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और निगरानी कर रही थी. इसी दौरान वार्ड नंबर 19 क्षेत्र में एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले प्रेगाबालिन कैप्सूल और टेपेंटाडोल टैबलेट बरामद हुईं. पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरिओम शर्मा (21) निवासी वार्ड नंबर 2, शेरूणा, जिला बीकानेर के रूप में हुई है. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी शेरूणा थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है. उसके खिलाफ पहले से ही 7 प्रकरण दर्ज है जिसमें आर्म्स एक्ट, मारपीट, फिरौती मांगने सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आने के बाद पुलिस अब उसके नेटवर्क और नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है.

पुलिस ने बरामद सभी नशीले कैप्सूल और टैबलेट को जब्त कर लिया है. मामले की सूचना ड्रग इंस्पेक्टर को भी दे दी गई है ताकि दवाओं की वैधता और स्रोत की विस्तृत जांच की जा सके. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं कहां से लेकर आया था और इन्हें किस क्षेत्र में सप्लाई करने की योजना थी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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