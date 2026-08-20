धनबाद के छाताबाद में भूधंसान पर सियासी घमासान, अनूप सिंह और ढुल्लू महतो आमने-सामने
छाताबाद भूधंसान के प्रभावित परिवार 13 दिन से धरने पर हैं. इस मामले में अनूप सिंह और ढुल्ली महतो का सियासी टकराव बढ़ गया है.
Published : August 20, 2026 at 4:31 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 4:36 PM IST
धनबाद: कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में हुए भूधंसान के बाद शुरू हुआ प्रभावित परिवारों का आंदोलन अब सियासी टकराव का मुद्दा बनता जा रहा है. हादसे के 13 दिन बीत जाने के बावजूद मुआवजा, पुनर्वास और खतरे वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने की मांग को लेकर प्रभावित परिवार धरने पर डटे हैं. दूसरी ओर, इस मामले को लेकर बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है. दोनों नेताओं की बयानबाजी के बीच अब उनके समर्थक भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और रील, पोस्ट तथा पोस्टर के जरिए एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं.
भूधंसान की घटना और नुकसान
छाताबाद में 7 अगस्त को हुए भूधसान ने इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया था. घटना में करीब 20 मकान जमींदोज हो गए, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे. हादसे के बाद आसपास के कई दूसरे मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है. घटना के लगभग दो सप्ताह बाद भी स्थानीय लोगों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है.
प्रभावित परिवारों का ‘आशियाना आंदोलन’
भूधसान प्रभावित परिवार एसटीजी आउटसोर्सिंग परिसर में ‘आशियाना आंदोलन’ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि जिन परिवारों को नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा मिले और सुरक्षित स्थान पर स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही पूरे प्रभावित इलाके का सर्वे कर डेंजर जोन चिह्नित करने और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई जा रही है.
नेताओं का दौरा और आश्वासन
घटना के बाद कांग्रेस और झामुमो के कई बड़े नेता छाताबाद पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की. कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, बेरमो विधायक अनूप सिंह, मंत्री हफीजुल हसन और विधायक मथुरा महतो समेत कई नेताओं ने आंदोलनकारियों से बातचीत की और उनकी मांगों के समाधान के लिए पहल करने का भरोसा दिलाया.
इसके बावजूद प्रभावित परिवारों का धरना समाप्त नहीं हुआ है. मुआवजा और पुनर्वास को लेकर अब तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है. मामले के समाधान के लिए हुई त्रिपक्षीय वार्ता भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी. ऐसे में प्रभावित परिवार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं.
सियासी आरोप-प्रत्यारोप
इधर, छाताबाद की घटना को लेकर सियासी बयानबाजी भी लगातार तीखी होती जा रही है. कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने क्षेत्र में हो रही भूधसान की घटनाओं को लेकर भाजपा सांसद ढुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाए. अनूप सिंह ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कथित कोयला चोरी और अवैध गतिविधियों को मिल रहे संरक्षण का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है और भूधसान जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं.
वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भी प्रभावित परिवारों को राहत और मुआवजा दिलाने की बात कही. उन्होंने कहा कि जनता ने किसे वोट दिया है, इस आधार पर विकास, राहत या सरकारी सहायता में भेदभाव नहीं किया जा सकता. प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए.
दूसरी तरफ भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया. सांसद ने कहा कि छाताबाद की घटना के बाद कई राजनीतिक नेता एकजुट होकर उन्हें निशाना बना रहे हैं. उन्होंने बेरमो क्षेत्र में कथित अवैध कोयला खनन समेत अन्य मामलों की जांच सीबीआई, ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग उठाई.
सोशल मीडिया पर राजनीतिक जंग
छाताबाद से शुरू हुई नेताओं की यह जुबानी जंग अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई है. अनूप सिंह के समर्थक सांसद ढुल्लू महतो को लेकर रील और पोस्ट साझा कर रहे हैं. वहीं ढुल्लू महतो के समर्थक भी पीछे नहीं हैं और पोस्टर, वीडियो तथा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अनूप सिंह पर जवाबी हमला कर रहे हैं. इस तरह जमीन पर चल रहे आंदोलन के समानांतर सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है.
प्रभावित परिवारों की नजर प्रशासन पर
छाताबाद में जमीन धंसने से कई परिवारों के सिर से छत छिन गई और कई घर अब भी खतरे की जद में बताए जा रहे हैं. प्रभावित परिवार पिछले 13 दिनों से मुआवजा, सुरक्षित पुनर्वास और डेंजर जोन चिह्नित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन राहत और पुनर्वास के सवालों के बीच अब सियासी आरोप-प्रत्यारोप ने भी जोर पकड़ लिया है. नेताओं के बीच जुबानी जंग और समर्थकों की सोशल मीडिया लड़ाई के बीच प्रभावित परिवारों की नजर बीसीसीएल, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी है. उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है. सवाल यही है कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आशियाना और राहत कब तक मिल पाती है.
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