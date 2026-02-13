ETV Bharat / state

रुद्रपुर में गुमनाम धर्मांतरण पत्र से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में स्कूल के बाहर मिला धर्मांतरण से जुड़ा एक पत्र, लिखावट की कराई जाएगी फोरेंसिक जांच

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 13, 2026 at 9:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में सोशल मीडिया के जरिए सामने आए एक गुमनाम पत्र ने प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. पत्र में विशेष समुदाय की एक युवती पर हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं.

दरअसल, बीती 2 फरवरी को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक गुमनाम पत्र मिला. जिसमें एक अज्ञात युवती ने रुद्रपुर निवासी विशेष समुदाय की एक युवती पर हिंदू लड़कियों से मित्रता कर उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पत्र सामने आते ही क्षेत्र में चर्चा और आशंकाओं का दौर शुरू हो गया.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा (अब एसपी अभिसूचना) ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसपी क्राइम निहारिका तोमर (अब एसपी रुद्रप्रयाग) को जांच अधिकारी नियुक्त किया. कोतवाली पुलिस और एलआईयू की संयुक्त टीम गठित कर पूरे प्रकरण की गहन जांच शुरू की गई. पुलिस ने सबसे पहले उस गुमनाम युवती की पहचान और सत्यता की पड़ताल शुरू की, जिसने यह पत्र लिखा होने का दावा किया था.

स्कूल के गेट पर मिला था पत्र: एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस ने संबंधित गुमनाम युवती को चिन्हित कर उससे पूछताछ की है. प्रारंभिक जांच में युवती के आरोपों की पुष्टि के लिए कोई ठोस साक्ष्य या दस्तावेज सामने नहीं आए हैं. जांच के दौरान ये भी सामने आया कि उक्त पत्र सरस्वती शिशु मंदिर के गेट पर एक स्कूली छात्रा को मिला था.

छात्रा ने महिला कर्मचारी को सौंपा था पत्र: छात्रा ने पत्र स्कूल की एक महिला कर्मचारी को सौंपा. हालांकि, महिला कर्मचारी ने पत्र की फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया से जुड़े कुछ लोगों को भेज दिया और उसकी फोटो कॉपी स्कूल प्रबंधन को दी. बाद में मूल पत्र फाड़कर फेंक दिया गया.

"यह पत्र महज अफवाह है या वास्तविक घटना से जुड़ा मामला, इसकी जांच जारी है. यदि मूल पत्र बरामद होता है तो चिन्हित युवती की लिखावट की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. फिलहाल. पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है."- निहारिका तोमर, एसपी क्राइम, उधम सिंह नगर

