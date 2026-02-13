ETV Bharat / state

रुद्रपुर में गुमनाम धर्मांतरण पत्र से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में सोशल मीडिया के जरिए सामने आए एक गुमनाम पत्र ने प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. पत्र में विशेष समुदाय की एक युवती पर हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं.

दरअसल, बीती 2 फरवरी को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक गुमनाम पत्र मिला. जिसमें एक अज्ञात युवती ने रुद्रपुर निवासी विशेष समुदाय की एक युवती पर हिंदू लड़कियों से मित्रता कर उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पत्र सामने आते ही क्षेत्र में चर्चा और आशंकाओं का दौर शुरू हो गया.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा (अब एसपी अभिसूचना) ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसपी क्राइम निहारिका तोमर (अब एसपी रुद्रप्रयाग) को जांच अधिकारी नियुक्त किया. कोतवाली पुलिस और एलआईयू की संयुक्त टीम गठित कर पूरे प्रकरण की गहन जांच शुरू की गई. पुलिस ने सबसे पहले उस गुमनाम युवती की पहचान और सत्यता की पड़ताल शुरू की, जिसने यह पत्र लिखा होने का दावा किया था.