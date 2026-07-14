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गैंगस्टर रोहित स्वामी के मकान को किसने किया जमींदोज? प्रशासन ने कार्रवाई से किया साफ इनकार

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मकान को गिराने के पीछे किसी प्रतिद्वंद्वी गैंग का हाथ है, किसी पुराने विवाद का परिणाम है.

चर्चित गैंगस्टर रोहित स्वामी के मकान के तोड़ा गया
चर्चित गैंगस्टर रोहित स्वामी के मकान के तोड़ा गया (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 2:42 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 2:53 PM IST

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बीकानेर : जिले के लूणकरणसर कस्बे में सोमवार देर रात चर्चित गैंगस्टर रोहित स्वामी के मकान के अधिकांश हिस्से को जेसीबी से तोड़ दिया गया. घटना के बाद इलाके में भीड़ जमा हो गई और पूरे दिन इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रही. बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है. इसकी जानकारी नहीं है कि किसने मकान गिराया है. हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है. कोई शिकायत करेगा तो उसकी जांच करेंगे.

देर रात की घटना : जानकारी के अनुसार, देर रात कुछ लोग मौके पर पहुंचे और रोहित स्वामी के मकान को ध्वस्त कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. सुबह जब लोगों ने मकान को पूरी तरह टूटा हुआ देखा तो क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बन गया. कई लोग इसे गैंगवार से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे निजी रंजिश या अन्य विवाद का परिणाम बता रहे हैं. फिलहाल, इन सभी चर्चाओं की किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

चर्चित गैंगस्टर रोहित स्वामी का मकान जमींदोज (ETV Bharat Bikaner)

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प्रशासन ने इस कार्रवाई से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है. प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मकान को गिराने की कार्रवाई किसी सरकारी विभाग या प्रशासन की ओर से नहीं की गई है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मकान को गिराने के पीछे किसी प्रतिद्वंद्वी गैंग का हाथ है, किसी पुराने विवाद का परिणाम है या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण है.

Last Updated : July 14, 2026 at 2:53 PM IST

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गैंगस्टर रोहित का मकान जमींदोज
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