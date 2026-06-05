गोरखपुर के वन विभाग में आंकड़ों का सूखा : हर साल कितना बढ़ा वन क्षेत्र, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम नहीं !
डीएफओ विकास यादव कहते हैं कि वर्ष 2018 से 2021 तक हुए सर्वे के आंकड़े में वन आवरण क्षेत्र घटा था. इसके बाद पौधारोपण हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 10:03 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 10:16 AM IST
गोरखपुर: वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2026 तक यानी कि कुल 11 वर्षों में गोरखपुर का वन क्षेत्रफल कितना बढ़ा है. इसकी जानकारी अगर आप वन विभाग से मांगेंगे, तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा.
विभाग के पास वर्ष 2021 के बाद का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है. जिले के डीएफओ विकास यादव कहते हैं कि वर्ष 2018 से 2021 तक हुए सर्वे के आंकड़े में वन आवरण क्षेत्र घटा है. इसके बाद पौधारोपण कर पौधों को संरक्षित किया गया है.
वर्ष 2025 में हुए सर्वे की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. पौधारोपण के साथ ही उम्मीद है कि वन क्षेत्र बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.
उन्होंने कहा कि वन विभाग की तरफ से लगाए गए पौधों में 23% को छोड़कर सभी सुरक्षित हैं. जो सूख गये हैं उसकी जगह पर वन कर्मियों ने नए पौधे लगाकर देखभाल किया है.
जिले में कुल 26 विभाग पौधरोपण करते हैं. उन पौधों की देखभाल संबंधित विभाग को करनी होती है. अगर उनके लगाए पौधे सूख रहे हैं तो नर्सरी से ले जाकर उन्हें बदलना चाहिए.
आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2015 में गोरखपुर में 76 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण क्षेत्र था तो, यह वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक बढ़कर 79 वर्ग किलोमीटर हुआ था. लेकिन उसके बाद की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है. जबकि जिले का कुल वन क्षेत्रफल लगभग 3483 वर्ग किलोमीटर है.
मानक के अनुसार 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए. लेकिन वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में केवल 79 वर्ग किलोमीटर ही वन क्षेत्र बचा है.
5 जून को जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर पौध रोपण का बड़ा अभियान चलेगा. ऐसी स्थिति में अगर वन क्षेत्र घट रहा है और उसका आंकड़ा नहीं है तो यह चिंता का विषय है. घटती हरियाली, पर्यावरण और आम जन जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है.
शहर में बढ़ता विकास, सड़कों का जाल भी इस क्षेत्रफल में कमी का कारण बन रहा है, क्योंकि इस दौरान करीब 10000 से अधिक पेड़ काटे गए हैं. घटते वन क्षेत्र के कारण जंगली जीव शहर की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं. कुछ माह पहले शहर के शाहपुर थाना क्षेत्र में तेंदुए का आतंक था, तो बंदरों ने भी खूब आतंक मचा रखा है.
इसके अलावा पर्यावरण विद् मानते हैं कि वन क्षेत्र में गिरावट से कृषि, जलवायु और लोगों के जीवन पर भी साफ असर पड़ रहा है.
उनका कहना है कि गोरखपुर से महाराजगंज तक जंगलों का घना क्षेत्र था. आवरण क्षेत्र 70% था जो अवैध कटान और राजमार्ग के निर्माण से घटकर 3% रह गया है. वन विभाग इसे विकास और सड़क निर्माण में कट रहे पेड़ों का कारण मानता है. जबकि उसके बदले 5 वर्षों में वन विभाग ने ही अकेले करीब 6835 हेक्टेयर भूमि पर 90.47 लाख पौधे लगाए हैं.
इसके अलावा 26 अन्य विभागों ने मिलकर करीब एक करोड़ 63 लाख पौधे रोपे हैं. फॉरेस्ट सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर का वनावरण केवल 2.38% ही है.
पर्यावरण विद डॉक्टर मुमताज खान और गोविंद पाण्डेय कहते हैं कि एक समय में वन संपदा की उपयोगिता के कारण गोरखपुर शहर को बिना पंखा वाला शहर कहा जाता था. क्योंकि यहां पहले प्राकृतिक हरियाली खूब थी. जिसके कारण ठंडी हवा हर घरों तक पहुंचती थी.
गोरखपुर के नगरीय क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों पर नजर डालेंगे तो कई वार्ड और गांव जंगल के नाम से ही जाने जाते हैं. जिनमें जंगली तुलसीपुर, जंगल शालिग्राम जंगल अयोध्या प्रसाद जंगल सिकरी, जंगल तिकोनिया, जंगल चौरी प्रमुख रूप से शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाने से वन क्षेत्र नहीं बढ़ेगा बल्कि उसके संरक्षण, सिंचाई और नियमित देखभाल की जरूरत है.
उन्होंने कहा यही नहीं वन के जो फायदे हैं उसकी तुलना किसी और सुविधा से नहीं की जा सकती. पेड़ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है.
पर्यावरण संतुलन और जलवायु की प्राकृतिक नियोजन में यह महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. भूमिगत जल के रिचार्ज में वृक्ष की अहम भूमिका होती है वह हमारी निशुल्क सेवा करते हैं. इन सब स्थितियों में वन विभाग की स्थिति यही है कि उसके आंकड़े में 5 वर्ष में 2 करोड़ 54 लाख पौधे लगाने का दवा होता है. जबकि वर्ष 2018 के बाद से जिले का 240 हेक्टेयर वन क्षेत्रफल घटा है.