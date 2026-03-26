मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के पास नाचीं नगर वधूएं, मोक्ष के लिए पूरी रात सजी संगीत की महफिल
मान्यता है कि यहां आने वाली नगरवधू अपने नरकीय जीवन से मुक्ति और मोक्ष के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 9:36 AM IST
वाराणसी: नवरात्र के सप्तमी तिथि को वाराणसी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर महा शमशान नाथ का वार्षिक श्रृंगार उत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान नगरवधुओं ने घुंघरू पहनकर ऐसा समां बांधा की शमशान पर जलती चिताओं संग दुख के साथ सन्नाटा टूटता नजर आया. यह आयोजन यहां कई सालों से अनवरत जारी है.
नगरवधुओं ने दिया था साथ: आयोजक गुलशन कपूर का कहना है कि जिस वक्त राजा मानसिंह ने काशी के मान महल का निर्माण सहित कई मंदिरों का जीणोद्धार करवाया. उस वक्त काशी के शमशान मणिकर्णिका पर भी शमशान नाथ के मंदिर का जीणोद्धार हुआ. उस वक्त वह सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कई बड़े कलाकारों को काशी के इस स्थान पर बुलाना चाहते थे, लेकिन शमशान की वजह से कोई नहीं आना चाह रहा था. ऐसे में नगरवधुओं ने साथ दिया.
मोक्ष के लिए भगवान शिव से प्रार्थना: नगरवधुओं ने कहा कि हम अपनी नृत्यांजलि और स्वरांजलि के जरिए भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे. हमारे आराध्य नटराज हैं और हम अपने नृत्य के जरिए उन्हें नृत्यांजलि प्रस्तुत करेंगे. उस वक्त से यह परंपरा अनवरत जारी है और ऐसी भी मान्यता है कि यहां आने वाली नगरवधू अपने नरकीय जीवन से मुक्ति और मोक्ष के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं.
उनके सामने नृत्य प्रस्तुत कर उनसे यही मांगती हैं कि इस जन्म तो ऐसा किया अगले जन्म उन्हें भी घर परिवार के साथ ऐसा माहौल मिले जहां इज्जत के साथ वह भी जी सकें. इस आयोजन में हर वर्ष पहुंचने वाले पप्पू महाराज का कहना है कि हमारे लिए यह आयोजन बहुत महत्व रखता है.
आयोजन पूरी रात चलता: हमारी बच्चियों और दूर-दूर से आने वाली नगरवधुएं यहां आकर हर वर्ष अपने और हर किसी के अच्छे भविष्य की कामना के साथ यहां पर भोलेनाथ के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के अंदर होने वाला यह आयोजन पूरी रात चलता है.
हालांकि पहले शमशान भूमि पर इस आयोजन को किया जाता था, लेकिन इस वर्ष मणिकर्णिका के रिनोवेशन के कारण आयोजन मंदिर के अंदर ही संपन्न हुआ. जलती चिताओं के बीच तेज संगीत की आवाज पर पैर में घुंघरू बांधकर नगर वधुओं ने जमकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.
इससे पहले बाबा महाश्मशान नाथ एवं माता मशान काली का सांयकाल पंचमकार का भोग लगाकर तांत्रोकत विधान से भव्य आरती हुई. ऐसी मान्यता है कि बाबा को प्रसन्न करने के लिये शक्ति ने योगिनी रूप धरा था और आज बाबा का प्रांगण रजनी गंधा, गुलाब व अन्य सुगंधित फूलों से सजाया गया था. आरती के पश्चात नगर वधुओ ने अपने गायन व नृत्य के माध्यम से परम्परागत भावांजली बाबा को समर्पित करते हुए मन्नत मांगी की बाबा अगला जन्म सुधारे, यह बहुत ही भावपूर्ण दृश्य था.
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