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मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के पास नाचीं नगर वधूएं, मोक्ष के लिए पूरी रात सजी संगीत की महफिल

वाराणसी: नवरात्र के सप्तमी तिथि को वाराणसी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर महा शमशान नाथ का वार्षिक श्रृंगार उत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान नगरवधुओं ने घुंघरू पहनकर ऐसा समां बांधा की शमशान पर जलती चिताओं संग दुख के साथ सन्नाटा टूटता नजर आया. यह आयोजन यहां कई सालों से अनवरत जारी है.

नगरवधुओं ने दिया था साथ: आयोजक गुलशन कपूर का कहना है कि जिस वक्त राजा मानसिंह ने काशी के मान महल का निर्माण सहित कई मंदिरों का जीणोद्धार करवाया. उस वक्त काशी के शमशान मणिकर्णिका पर भी शमशान नाथ के मंदिर का जीणोद्धार हुआ. उस वक्त वह सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कई बड़े कलाकारों को काशी के इस स्थान पर बुलाना चाहते थे, लेकिन शमशान की वजह से कोई नहीं आना चाह रहा था. ऐसे में नगरवधुओं ने साथ दिया.

मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं पर नाची नगर वधूएं (ETV Bharat)

मोक्ष के लिए भगवान शिव से प्रार्थना: नगरवधुओं ने कहा कि हम अपनी नृत्यांजलि और स्वरांजलि के जरिए भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे. हमारे आराध्य नटराज हैं और हम अपने नृत्य के जरिए उन्हें नृत्यांजलि प्रस्तुत करेंगे. उस वक्त से यह परंपरा अनवरत जारी है और ऐसी भी मान्यता है कि यहां आने वाली नगरवधू अपने नरकीय जीवन से मुक्ति और मोक्ष के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं.

उनके सामने नृत्य प्रस्तुत कर उनसे यही मांगती हैं कि इस जन्म तो ऐसा किया अगले जन्म उन्हें भी घर परिवार के साथ ऐसा माहौल मिले जहां इज्जत के साथ वह भी जी सकें. इस आयोजन में हर वर्ष पहुंचने वाले पप्पू महाराज का कहना है कि हमारे लिए यह आयोजन बहुत महत्व रखता है.