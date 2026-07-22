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बाघ और गौर के पुनर्वास कार्यक्रम का होगा विस्तार! छह महीने में पीटीआर गांव का होगा रिलोकेशन

पलामू के बेतला नेशनल पार्क के टाइगर फाउंडेशन की वार्षिक बैठक बुधवार को संपन्न हुई.

Minister Sudivya Sonu at annual review meeting
वार्षिक समीक्षा बैठक में मंत्री सुदिव्य सोनू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 8:30 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 8:46 PM IST

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पलामू: पीटीआर के क्षेत्र में बाघ और गौर के पुनर्वास कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा, जबकि पलामू टाइगर रिजर्व से छह महीने में गांव का रिलोकेशन होगा. दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के टाइगर फाउंडेशन की वार्षिक बैठक बुधवार को हुई.

बाघ और गौर के पुनर्वास कार्यक्रम की समीक्षा

टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं. इस बैठक के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के रूप में पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने भाग लिया और बैठक की अध्यक्षता की. टाइगर फाउंडेशन की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इस बैठक में बाघ और गौर के पुनर्वास कार्यक्रम की समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है.

टाइगर फाउंडेशन की वार्षिक बैठक पर बोलते हुए मंत्री सुदिव्य सोनू (Etv Bharat)

टाइगर फाउंडेशन की बैठक में लिए गए निर्णय

पलामू टाइगर रिजर्व ने दो बाघिन और एक बाघ बाहर से लाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है. टाइगर फाउंडेशन की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और अगले छह महीने में इलाके से गांव का रिलोकेशन कार्य पूरा कर लेने का निर्णय लिया गया है. इस बैठक में पलामू किले के जीर्णोद्धार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जबकि हाथी-मानव संघर्ष को कम करने के लिए उठा कदमों की भी सराहना की गई.

वन्यजीवों के संरक्षण पर हुई चर्चा: मंत्री सुदिव्य सोनू

बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि टाइगर फाउंडेशन की यह सालाना बैठक थी. इस बैठक में पिछले वर्ष की आय व्यय की समीक्षा हुई है और वन्य जीवों के संरक्षण की योजनाओं पर चर्चा की गई है. पर्यटन मंत्री ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर विचार किया गया, जिसमें वाटरशेड और ग्रासलैंड का विस्तार करना था. वाटरशेड और ग्रासलैंड के लिए अतिरिक्त बजट की मंजूरी दी गई है.

वहीं गांव के रिलोकेशन से संबंधित मामले छह महीने में पूरे कर लिए जाएंगे. पलामू टाइगर रिजर्व का भविष्य उज्ज्वल है और आने वाले दिनों में ग्रास लैंड भी बढ़ेगा.

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Last Updated : July 22, 2026 at 8:46 PM IST

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पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू
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