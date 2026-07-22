ETV Bharat / state

बाघ और गौर के पुनर्वास कार्यक्रम का होगा विस्तार! छह महीने में पीटीआर गांव का होगा रिलोकेशन

पलामू: पीटीआर के क्षेत्र में बाघ और गौर के पुनर्वास कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा, जबकि पलामू टाइगर रिजर्व से छह महीने में गांव का रिलोकेशन होगा. दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के टाइगर फाउंडेशन की वार्षिक बैठक बुधवार को हुई.

बाघ और गौर के पुनर्वास कार्यक्रम की समीक्षा

टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं. इस बैठक के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के रूप में पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने भाग लिया और बैठक की अध्यक्षता की. टाइगर फाउंडेशन की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इस बैठक में बाघ और गौर के पुनर्वास कार्यक्रम की समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है.

टाइगर फाउंडेशन की वार्षिक बैठक पर बोलते हुए मंत्री सुदिव्य सोनू (Etv Bharat)

टाइगर फाउंडेशन की बैठक में लिए गए निर्णय

पलामू टाइगर रिजर्व ने दो बाघिन और एक बाघ बाहर से लाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है. टाइगर फाउंडेशन की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और अगले छह महीने में इलाके से गांव का रिलोकेशन कार्य पूरा कर लेने का निर्णय लिया गया है. इस बैठक में पलामू किले के जीर्णोद्धार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जबकि हाथी-मानव संघर्ष को कम करने के लिए उठा कदमों की भी सराहना की गई.