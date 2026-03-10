ETV Bharat / state

आस्था की अद्भुत संगम शील डूंगरी पर विराजमान माता शीतला, 600 साल पुरानी परंपरा में पहला भोग राजघराने से

जयपुर/चाकसू: जयपुर जिले के चाकसू में स्थित शील डूंगरी पहाड़ी पर विराजित मां शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर इन दिनों श्रद्धा और आस्था से गूंज रहा है. शीतलाष्टमी के अवसर पर यहां दो दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले की शुरुआत बुधवार से हो गई है. हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहां पहुंच रहे हैं. मंदिर ट्रस्ट समिति, पुलिस और प्रशासन की ओर से मेले को लेकर व्यापक और चाकचौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं. यह मेला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संगम और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है. दूर-दराज के गांवों, जयपुर जिले के विभिन्न इलाकों और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं. स्थानीय विधायक राम अवतार बैरवा ने कहा कि यह लख्खी मेला लकी भी है और आस्था का संगम भी है. इसी प्रकार बालोतरा जिले के निकटवर्ती कनाना गांव में मंगलवार को शीतला सप्तमी के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया.

ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा: शीतलाष्टमी से एक दिन पहले घर-घर में रांधापुआ बनाने की परंपरा निभाई जाती है. मंगलवार को महिलाओं ने माता के लिए राबड़ी, पुआ, पापड़ी और अन्य पारंपरिक व्यंजन तैयार किए. मान्यता है कि शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाने से परिवार में सुख-समृद्धि आती है और गर्मी से फैलने वाले रोगों से रक्षा होती है. मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इन पकवानों का भोग लगाकर माता से अपने परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हैं. यही कारण है कि इस मेले में आस्था का अनोखा रूप देखने को मिलता है.

चाकसू के ​शीतला माता मंदिर का लक्खी मेला शुरू (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर राजदरबार की ओर से निर्मित यह मंदिर लगभग 600 वर्ष पुराना बताया जाता है. आज भी यहां सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाती है, जिसके तहत पहला भोग जयपुर राजघराने की ओर से भेजे गए प्रसाद से ही लगाया जाता है. मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अनुसार यह परंपरा मंदिर की स्थापना के समय से चली आ रही है और आज भी श्रद्धालु इसे आस्था के साथ निभाते हैं. मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष हनुमान प्रजापत ने बताया कि शील डूंगरी पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 151 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. इसके बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखती और बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए इस चढ़ाई को तय करते हैं. मंदिर ट्रस्ट के अनुसार यह मेला सदियों पुरानी आस्था का प्रतीक है और हर साल हजारों परिवार यहां अपने बच्चों और परिवार की खुशहाली की कामना लेकर आते हैं.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 240 कैमरों से निगरानी: मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं. मेला क्षेत्र में लगभग 240 सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. पुलिस और नगर प्रशासन ने अलग-अलग कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं. सुरक्षा के लिए मेला परिसर के हर हिस्से में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही यातायात और पार्किंग व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया गया है. दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल और शुल्क निर्धारित किए गए हैं, जबकि पैदल श्रद्धालुओं के लिए सुगम प्रवेश व्यवस्था बनाई गई है, साथ ही मेले में साफ-सफाई, पेयजल और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को भी सक्रिय रखा गया है.