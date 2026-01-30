लखनऊ में थल सेना और वायु सेना का वार्षिक संयुक्त सम्मेलन; जॉइंट ऑपरेशन में एकजुटता पर हुई चर्चा
पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि प्रोग्राम का उद्देश्य दोनों सेनाओं के संसाधनों के कुशल उपयोग में बेहतरीन तालमेल स्थापित करना था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 9:31 PM IST
लखनऊ: सेंट्रल कमांड मुख्यालय लखनऊ में सूर्या कमांड और सेंट्रल एयर कमांड के बीच भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना का वार्षिक संयुक्त सम्मेलन, पूर्व समन्वय 29 से 30 जनवरी तक हुआ. इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परिचालन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दोनों सेनाओं के संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से उच्चतम स्तर का तालमेल हासिल करना था. इसने अंतर-सेवा समन्वय को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया.
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा हुई: मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि संयुक्त परिचालन प्रभावशीलता पर सम्मेलन की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, सेंट्रल कमांड और एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, सेंट्रल एयर कमांड ने संयुक्त रूप से की. दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने संरचित, स्पष्ट और भविष्योन्मुखी विचार-विमर्श में भाग लिया. सम्मेलन में उपस्थित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों में लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा, चीफ ऑफ स्टाफ, सेंट्रल एयर कमांड मुख्यालय शामिल थे.
थल सेना और वायु सेना के बीच तालमेल बढ़ाने पर ज़ोर: लेफ्टिनेंट जनरल दिव्या गौरव मिश्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मुख्यालय उत्तर भारत, और एयर वाइस मार्शल आदित्य कुमार वाह्ट, एवीएसएम, वीएम, वायु रक्षा कमांडर, मुख्यालय केंद्रीय वायु कमान की उपस्थिति में हुई बैठक में दोनों कमांडों के बीच मजबूत परिचालन तालमेल झलका. पेशेवर चर्चाओं में मौजूदा परिचालन चुनौतियों का समाधान, संयुक्त योजना तंत्र में सुधार, अंतर-संचालनीयता बढ़ाना और क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया.
मानवरहित हवाई प्रणालियों पर विचार-विमर्श: लेफ्टिनेंट जनरल दिव्या गौरव मिश्रा ने बताया कि प्रमुख मुद्दों में मानवरहित हवाई प्रणालियों का बढ़ता प्रसार और उनके प्रतिकार उपाय शामिल थे, जो पारंपरिक अभियानों के साथ-साथ ग्रे ज़ोन संघर्षों में उनकी बढ़ती प्रासंगिकता को उजागर करते हैं. केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ने बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता वृद्धि के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने भविष्य के लिए तैयार बल के निर्माण के लिए प्रशिक्षण और रणनीति में प्रौद्योगिकी के समावेश के उद्देश्य से चल रही पहलों पर प्रकाश डाला.
हवाई क्षेत्र का अधिकतम उपयोग होगा: वायु अधिकारी केंद्रीय वायु कमान के कमांडर-इन-चीफ ने सभी हितधारकों द्वारा हवाई क्षेत्र का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी हवाई क्षेत्र प्रबंधन के महत्व पर बल दिया. दोनों कमांडरों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों सेनाओं के सुचारु और समन्वित संचालन की सराहना की. पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि पूर्व समन्वय सम्मेलन ने थल सेना और भारतीय वायु सेना के एक एकजुट और एकीकृत बल के रूप में कार्य करने के साझा संकल्प की पुष्टि की. सम्मेलन के परिणामों से संयुक्तता को और मजबूत करने की उम्मीद है.
