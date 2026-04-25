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बागपत की 56 ग्राम पंचायतें कंगाल, 1 पंचायत की महीने की कमाई महज 80 रुपए, गांवों के विकास को बड़ा झटका

बागपत: जिले की ग्राम पंचायतों से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. जिले की 56 गांवों की संसद यानी ग्राम पंचायतों की हालत बेहद खराब है. ये ग्राम पंचायतों कंगाली में पहुंच गई है. गांवों के विकास को रफ्तार देने वाली ये 56 पंचायतें साल भर में महज 53 हजार रुपए ही कमा सकी है. यदि इनकी औसत कमाई निकाली जाए तो एक पंचायत के हिस्से में वार्षिक 953 रुपए और महीने में करीब 80 रुपए की कमाई ही आ रही है.

रिपोर्ट देखकर अफसर सन्न: इन 56 पंचायतों की पूरे साल की सामूहिक आय महज 53 हजार 416 रुपये दर्ज की गई है. आय का यह शर्मनाक आंकड़ा देख शासन के आला अफसर भी सन्न हैं. सवाल खड़ा हो रहा है कि चंद रुपयों की कमाई वाली ये पंचायतें आखिर कैसे 'ग्राम स्वराज' के सपने को साकार करेंगी?



सरकारी बैसाखियों पर टिका विकास: पंचायत राज निदेशालय द्वारा जारी पिछले वित्त वर्ष (2025-26) के आंकड़ों ने जिले की जमीनी हकीकत बयां कर दी है। इन पंचायतों की अपनी कोई वित्तीय ताकत नहीं रह गई है और गांव का विकास पूरी तरह से शासन से मिलने वाले बजट पर निर्भर है. उप निदेशक योगेंद्र कटियार ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी जताते हुए डीपीआरओ को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।







प्रोत्साहन योजना भी साबित हुई बेअसर: हैरानी की बात यह है कि शासन ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष योजना भी चलाई थी. नियम था कि 1500 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतें अपने संसाधनों से जितनी आय जुटाएंगी, उतनी ही अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सरकार उन्हें देगी. बागपत की इन 56 पंचायतों के पास अपनी झोली भरने का यह सुनहरा मौका था, लेकिन 'सिस्टम' की सुस्ती और जिम्मेदारों की लापरवाही ने इस अवसर को गंवा दिया.



संसाधन प्रचुर, फिर भी खाली है खजाना: विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव मामूली प्रयास भी करें, तो तालाबों के पट्टे, हाट-पैंठ, दुकानों के किराये और अन्य स्थानीय करों के माध्यम से इन पंचायतों की आय लाखों में पहुंच सकती है. लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि 56 गांवों की कुल कमाई एक छोटे शहर के साधारण दुकानदार की मासिक आय से भी कम है.







ग्राम पंचायत कैसे जुटाती राजस्व