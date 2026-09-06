चारधाम यात्रा: कमर्शियल वाहन चालकों को सालाना हेल्थ चेकअप कराना होगा अनिवार्य, साथ रखनी होगी जांच रिपोर्ट
चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के शुरूआत से पहले परिवहन विभाग ने कमर कस ली है. कमर्शियल वाहन चालकों को हेल्थ चेकअप कराना होगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 6, 2026 at 9:05 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है. जिसको लेकर जहां एक ओर संबंधित विभाग तैयारी में जुटे हुए हैं. वहीं, दूसरी ओर परिवहन विभाग भी सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाए जाने को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. जिसके तहत प्रदेश में संचालित कमर्शियल वाहनों के मालिक को उनके चालकों का हर साल हेल्थ चेकअप कराकर गाड़ी में रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, ट्रक और बस यूनियन को भी पत्र भेजा है, ताकि चालकों को वाहनों को फिट रखने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से बचाव संबंधित जानकारियां दी जा सके.
उत्तराखंड चारधाम के दूसरे चरण की यात्रा 15 सितंबर से शुरू होने जा रही है. ऐसे में मानसून के बाद चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है. यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कमर्शियल वाहनों का संचालन होता है साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी बढ़ते है. जिसको देखते हुए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है, ताकि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो. ऐसे में परिवहन विभाग ने यात्रा मार्गों पर संचालित होने वाले कमर्शियल वाहनों के चालकों का हेल्थ चेकअप अनिवार्य कर दिया है.
ताकि यात्रा मार्गों पर होने वाले सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकें. उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है. खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं, अधिकतर चालक की असावधानी की वजह से होती है जिसके चलते परिवहन विभाग ने निर्णय लिए है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित सभी चालकों का सालाना हेल्थ चेकअप करवाना अनिवार्य होगा. जिसको करवाने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी साथ ही हेल्थ चेकअप रिपोर्ट चालक को अपने साथ गाड़ी में रखनी होगी. इस पहल का उद्देश्य यही है कि पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने वाले सभी चालक पूरी तरह से फिट हो ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगा सके.
चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी संदीप सैनी के मुताबिक
कुछ से पहले फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था जहां पर सिटी बस चालकों का चेकअप करवाया गया था. ऐसे में आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) की बैठक के दौरान हेल्थ चेकअप को लेकर चर्चा किया गया था. साथ ही निर्णय लिया गया है कि जितने भी कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर हैं, उन वाहनों के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि अपने वाहन चालक की सालाना हेल्थ चेकअप करवाएंगे. साथ ही उस जांच रिपोर्ट को चालक अपने साथ रखेगा. ताकि ये पता चल रहे कि चालक को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि वाहन चलते समय रोड एक्सीडेंट हो सकता हो.
-संदीप सैनी, नोडल अधिकारी, चारधाम यात्रा
संदीप सैनी ने आगे बताया कि जब मानसून ने दस्तक दी थी उस दौरान विभाग की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई थी. जिसके तहत सभी बस और ट्रक यूनियंस को पत्र भेजा गया था कि मानसून के दौरान अपने वाहनों की स्थिति को ठीक रखे. खासकर, वाहन की हेडलाइट, वाईपर, ब्रेक को ठीक रखें. इसके साथ ही कोई भी ऐसी चीज खराब न हो जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना होने की संभावना हो. साथ ही कहा गया है कि ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग और नशे में गाड़ी न चलाये.
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