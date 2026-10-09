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राजस्थान में प्लेयर्स का सालाना होगा हेल्थ और फिजिकल असेसमेंट ताकि तराशे जा सकें ओलम्पिक स्तर के खिलाड़ी

एसएमएस स्टेडियम में बास्केटबॉल में दम दिखाती प्रतिभाएं ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउन्सिल प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को पहचान बनाने और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए पहल करने जा रही है. इसमें राजस्थान से ऐसे खिलाड़ियों की पहचान एवं तैयारी का आधार तैयार किया जाएगा, जो वर्ष 2036 के ओलम्पिक समेत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश एवं राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकें. प्रदेश के हर विद्यालय, गांव और क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें उचित प्रशिक्षण और विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की हेल्थ और फिजिकल असेसमेंट तैयार किया जाएगा. इसका उद्देश्य शुरुआती उम्र में ही प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानकर उन्हें खेलों में आगे बढ़ने का अवसर देना है.