राजस्थान में प्लेयर्स का सालाना होगा हेल्थ और फिजिकल असेसमेंट ताकि तराशे जा सकें ओलम्पिक स्तर के खिलाड़ी
स्पोर्ट्स काउन्सिल की पहल: 5 से 15 वर्ष के बच्चों को ट्रेनिंग होगी. 13 हजार उभरते खिलाड़ियों को तैयार करने का लक्ष्य.
Published : October 9, 2026 at 3:41 PM IST
जयपुर: राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउन्सिल प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को पहचान बनाने और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए पहल करने जा रही है. इसमें राजस्थान से ऐसे खिलाड़ियों की पहचान एवं तैयारी का आधार तैयार किया जाएगा, जो वर्ष 2036 के ओलम्पिक समेत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश एवं राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकें. प्रदेश के हर विद्यालय, गांव और क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें उचित प्रशिक्षण और विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की हेल्थ और फिजिकल असेसमेंट तैयार किया जाएगा. इसका उद्देश्य शुरुआती उम्र में ही प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानकर उन्हें खेलों में आगे बढ़ने का अवसर देना है.
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद (राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउन्सिल) के सचिव राजकेश मीणा ने बताया कि प्रदेश के 70.6 लाख विद्यार्थियों की प्रतिभा का आकलन करने का लक्ष्य है. साथ ही 41 जिलों में प्रक्रिया शुरू की गई. योजना से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, दो जिलों में पायलट आधार पर दो लाख विद्यार्थियों का परीक्षण पूरा हो चुका है. सरकार का लक्ष्य 13 हजार उभरते और नवोदित प्रतिभावान खिलाड़ियों को तैयार करना है.
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विशेष प्रशिक्षण देने की योजना : मीणा ने बताया कि इस प्रक्रिया के जरिए खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, फिटनेस और खेल के प्रति उनकी दक्षता का आकलन किया जाएगा. असेसमेंट के आधार पर बेहतर क्षमता और प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें स्पोर्ट्स काउन्सिल की अकादमियों में विशेष प्रशिक्षण देने की योजना है. इससे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को शुरुआती स्तर पर पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
फिटनेस का नियमित रिकॉर्ड: सचिव राजकेश मीणा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत खिलाड़ियों की फिटनेस और शारीरिक क्षमता का नियमित रिकॉर्ड रखा जाएगा. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किस खिलाड़ी को किस तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है. किस खेल में उसकी क्षमता बेहतर है. खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन कर उनके प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी काम किया जा सकेगा. साथ ही खिलाड़ियों की शारीरिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर रहेगा.
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ऐसे करेंगे खिलाड़ी की पहचान
- राज्य के प्रत्येक विद्यालय एवं प्रत्येक क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभाओं की वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष पहचान करना
- 5 से 15 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की शारीरिक एवं क्षमताओं का प्रारंभिक आकलन करना
- ग्रामीण, दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी समान अवसर एवं मंच उपलब्ध कराना
- प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी क्षमता एवं उपयुक्त खेल के अनुरूप प्रशिक्षण एवं विकास के अवसर प्रदान करना
- प्रतिभाओं की पहचान से लेकर उच्च प्रदर्शन तक दीर्घकालिक खिलाड़ी विकास पथ तैयार करना
- चयनित खिलाड़यों की प्रगति के लिए खेलमित्र पोर्टल के माध्यम से राज्य व्यापी एथलीट डेटाबेस तैयार करना
त्रिस्तरीय मूल्यांकन
- प्रथम चरण (विद्यालय स्तर) :विद्यालय शिक्षा विभाग की देखरेख में बच्चों की शारीरिक क्षमता का प्राथमिक मूल्यांकन होगा. इसमें 30 मीटर दौड़, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फॉरवर्ड बेंड, स्टैंडिंग वर्टिकल जंप, शटल रन तथा ऊंचाई और भार का वैज्ञानिक माप शामिल है.
- द्वितीय चरण (जिला स्तर):जिला क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण समिति के नेतृत्व में प्रथम चरण के परीक्षणों के साथ 800 मीटर दौड़ और मेडिसिन बॉल थ्रो कर खिलाड़ियों की सहनशक्ति का परीक्षण किया जाएगा.
- तृतीय चरण (राज्य स्तर):अंतिम और विस्तृत मूल्यांकन राज्य स्तर पर होगा. इसमें प्लेट टैपिंग और पार्शियल कर्ल-अप जैसे आधुनिक परीक्षण शामिल होंगे. इसके आधार पर अंतिम 13,000 खिलाड़ियों की सूची तैयार होगी.
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डिजिटल एथलीट डेटाबेस तैयार : स्पोर्ट्स काउन्सिल की प्रस्तावित योजना में खिलाड़ियों की फिटनेस का आकलन, प्रतिभाओं की पहचान, अकादमियों में विशेष प्रशिक्षण और खेल मैदानों का विकास प्रमुख रूप से शामिल हैं. इसके साथ ही चयनित प्रत्येक खिलाड़ी को एक विशिष्ट प्रतिभा ID दी जाएगी. खेलमित्र पोर्टल के माध्यम से एक राज्यव्यापी डिजिटल एथलीट डेटाबेस तैयार किया जाएगा. इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन, फिटनेस, प्रगति और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का लॉन्ग-टर्म मूल्यांकन किया जा सकेगा.
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