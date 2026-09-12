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झारखंड चैंबर चुनावः तैयारियां हुई पूरी, मतदान से पहले हुई वार्षिक आमसभा

झारखंड चैंबर चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Annual General Meeting ahead of Federation of Jharkhand Chamber of Commerce and Industries elections in Ranchi
झारखंड चैंबर की वार्षिक आमसभा (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
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रांचीः व्यवसायियों का सबसे बड़ा संगठन फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) का चुनाव रविवार 13 सितंबर को राजधानी रांची के मारवाड़ी भवन में होगा. मतदान से पहले आज 62वीं वार्षिक आमसभा चैंबर भवन में हुआ.

चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, मधुपुर, रामगढ़, पाकुड़, बोकारो, गुमला, महगामा चैंबर ऑफ कॉमर्स, सम्बद्ध संस्था के पदाधिकारियों के साथ-साथ जिला के व्यवसायी-उद्यमी एवं प्रोफेशनल्स उपस्थित रहे.

इस अवसर पर महासचिव रोहित अग्रवाल ने चैंबर के इस सत्र की वार्षिक गतिविधियों को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया. कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने फेडरेशन चैंबर के सत्र 2025-26 के बैलेंस शीट और आय-व्यय की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जिसे सभा में उपस्थित सदस्यों ने ध्वनिमत से पारित किया.

जानकारी देते चैंबर अध्यक्ष (ETV Bharat)

चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2026 फेडरेशन के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला वर्ष रहा. उन्होंने कहा कि पहली बार फेडरेशन को झारखण्ड सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस में सहभागिता का अवसर मिला, जहां झारखंड की औद्योगिक क्षमता एवं निवेश संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया. फेडरेशन के निरंतर प्रयासों से अनाधिकृत भवनों के नियमितीकरण की योजना, पंडरा कृषि मंडी को मतगणना से मुक्त रखने, कृषि मंडियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं, बैंकिंग सुविधाओं तथा व्यापारिक सुरक्षा जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण पहल हुई.

मतदान की तैयारी पूरी, सुबह 9 बजे से होगी वोटिंग

चैंबर चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. चैंबर पदाधिकारी अंचल किंगर और पवन शर्मा ने चुनावी प्रक्रियाओं से अवगत कराते हुए सभी सदस्यों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने में सहयोग की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि मारवाड़ी भवन, हरमू रोड, में रविवार को सुबह 9 बजे शाम 5 बजे तक मतदान होगा. मतदान के उपरांत मतों की गिनती और परिणाम की घोषणा की जाएगी.

Annual General Meeting ahead of Federation of Jharkhand Chamber of Commerce and Industries elections in Ranchi
झारखंड चैंबर की वार्षिक आमसभा (ETV Bharat)

साथ ही उन्होंने तीन प्रमंडलों के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के निर्विरोध चयन की भी घोषणा की, जिनमें अमरजीत सिंह सलूजा (कोयलांचल), विजय आनंद मूंका (कोल्हान), विनय कुमार अग्रवाल (नार्थ छोटानागपुर) शामिल हैं. यह भी कहा कि रविवार को 21 कार्यकारिणी सदस्यों के साथ तीन प्रमंडल पलामू, साउथ छोटानागपुर और संताल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा.

चुनाव समिति के को चेयरमैन पवन शर्मा ने सभी सदस्यों से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न करने में सहयोग की अपील की. यह भी आग्रह किया कि शहर का यातायात प्रभावित न हो इसलिए अधिक से अधिक पैदल, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मतदान स्थल पर आयें.

बता दें कि इस चुनाव में 21 सदस्य कार्यकारिणी समिति के लिए कुल 65 प्रत्याशी डटे हुए हैं. वहीं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के पद के लिए कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इन प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला आगामी 13 सितंबर को करीब 4200 मतदाताओं के द्वारा तय किया जाएगा.

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