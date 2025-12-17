ETV Bharat / state

दिसंबर महीने में नहीं होंगे स्कूलों में एनुअल फंक्शन, ऐसा करने पर स्कूल मुखिया के खिलाफ होगी कार्रवाई

सरकारी स्कूलों में वार्षिक-उत्सव 1से 30 नवंबर के बीच ही आयोजित किए जा सकते हैं. तय सीम के बाद वार्षिक समारोह नियमों का उल्लंघन होगा

दिसंबर महीने में नहीं होंगे स्कूलों में एनुअल फंक्श
दिसंबर महीने में नहीं होंगे स्कूलों में एनुअल फंक्श (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: सरकारी स्कूलों में वार्षिक उत्सव (Annual Function) को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा तैयारी को प्राथमिकता देते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय-सीमा के बाहर किसी भी प्रकार का वार्षिक समारोह आयोजित करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. इसके बावजूद कुछ स्कूलों द्वारा दिसंबर महीने में कार्यक्रम आयोजित किए जाने की शिकायतों के बाद विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं.

उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) हिमाचल की ओर से जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में वार्षिक उत्सव केवल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच ही आयोजित किए जा सकते हैं. विभाग का कहना है कि दिसंबर का महीना छात्रों के लिए परीक्षाओं की तैयारी का अहम समय होता है. ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों के आयोजन से पढ़ाई प्रभावित होती है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. इसे लेकर मंगलवार को ही एक अधिसूचना जारी कर दी गई है.

विभाग की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन
विभाग की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन (ETV Bharat)

निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिलों के उप-निदेशकों (Deputy Directors) को निर्देश दिए हैं कि वो अपने-अपने क्षेत्र के स्कूल प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएं. स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई स्कूल इन निर्देशों की अवहेलना करता पाया गया, तो संबंधित स्कूल प्रमुख के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. विभाग ने निर्देश दिए हैं कि नियमों को केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं, बल्कि “लेटर और स्पिरिट” यानी भावना और शब्द दोनों के अनुरूप लागू किया जाए.

शैक्षणिक कैलेंडर में किसी भी तरह के व्यवधान से बचने के उद्देश्य से यह अधिसूचना जारी की गई है. इसकी प्रति खंड शिक्षा अधिकारियों (BEEO) और नोडल अधिकारियों को भी भेज दी गई है, ताकि आदेशों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके. शिक्षा विभाग का साफ संदेश है कि छात्रों की पढ़ाई से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में छात्रों को मिलने वाली मुफ्त किताबों पर सरकार ने कितना खर्च किया?

TAGGED:

SCHOOL ANNUAL FUNCTION DECEMBER
SCHOOL ANNUAL FUNCTION
SCHOOL ANNUAL FUNCTION LETTER
स्कूल वार्षिक समारोह
ANNUAL FUNCTION DECEMBER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.