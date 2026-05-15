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BHU में कृषि विज्ञान संस्थान का वार्षिकोत्सव; कुलपति बोले- "कृषि को केवल रोजगार का माध्यम न मानें..."

वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान का वार्षिकोत्सव 2026 शुक्रवार को शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में मनाया गया. समारोह में कृषि शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं विद्यार्थियों की उपलब्धियों की प्रभावशाली झलक देखने को मिली. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर यूपी सिंह ने की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी, छात्र-छात्राएं एवं पूर्व छात्र उपस्थित रहे.

कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर यूपी सिंह ने संस्थान की वार्षिक उपलब्धियों का विस्तृत विवरण रखा. उन्होंने कहा कि वर्ष 1931 में स्थापित कृषि विज्ञान संस्थान देश के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित कृषि शिक्षण संस्थानों में शामिल है और पिछले 95 वर्षों से कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

उन्होंने बताया कि संस्थान ने वर्ष 2025-26 में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं. संस्थान ने राष्ट्रीय संस्थागत श्रेणीकरण में कृषि संस्थानों की श्रेणी में देश में चौथा तथा कृषि विश्वविद्यालयों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा मूल्यांकन में भी संस्थान ने उल्लेखनीय स्थान प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित की है.





उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए संस्थान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है. संस्थान के वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों ने इस वर्ष 312 शोध पत्र, 77 पुस्तक अध्याय एवं 11 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया. इनमें बड़ी संख्या में शोध पत्र प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए.

उन्होंने बताया कि संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लगभग 35 करोड़ रुपये की 20 शोध परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं. इसके अतिरिक्त 10 पेटेंट दाखिल किए गए, जिनमें से सात को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. उन्होंने बताया कि शून्य जुताई, धान की सीधी बुवाई, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं समन्वित कीट प्रबंधन जैसी तकनीकों ने पूर्वांचल सहित बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के किसानों के बीच विशेष लोकप्रियता प्राप्त की है.

उन्होंने बताया कि लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षण कृषि आधारित जीरो टिलेज, धन की सीधी बुआई, सतही बुआई आदि तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे किसानों की लागत में कमी, साथ ही ईंधन की बचत होती है जो पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए हितकर है. उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा मालवीय निधि सरसों, मालवीय मनीला सिंचित धान-1 एवं मालवीय धान 105 सब-1 जैसी नई उन्नत फसल किस्में विकसित की गई हैं.