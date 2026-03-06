ETV Bharat / state

बिहार के सरकारी स्कूलों में 12 मार्च से वार्षिक परीक्षा, पारदर्शिता के लिए दूसरे स्कूल के शिक्षक करेंगे वीक्षण

बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1-8 तक की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च से शुरू होगी. निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मौजूद रहेंगे बाहरी वीक्षक.

Bihar government schools
बिहार के सरकारी स्कूलों की परीक्षा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 6, 2026 at 11:46 AM IST

4 Min Read
पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च से शुरू हो रही है. यह परीक्षा 19 मार्च तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी (SCERT) ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों के अनुसार परीक्षा के दौरान वीक्षण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या कदाचार की संभावना को खत्म किया जा सके.

एक स्कूल के शिक्षक दूसरे स्कूल में बनेंगे वीक्षण: परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए इस बार एक स्कूल के शिक्षक को दूसरे स्कूल में वीक्षण का काम करेंगे. यह व्यवस्था प्रखंड स्तर पर लागू की जाएगी. इसका उद्देश्य यह है कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण स्थिति या अनुचित सहायता की संभावना न रहे. एससीईआरटी का मानना है कि बाहरी वीक्षक की तैनाती से परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ेगी और छात्र-छात्राएं भी ईमानदारी से परीक्षा देने के लिए प्रेरित होंगे.

दो छात्रों के बीच दो फीट की दूरी अनिवार्य: राज्य स्तर से जारी निर्देशों में परीक्षा कक्ष की व्यवस्था को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. परीक्षा के दौरान छात्रों को बैठाने के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है. एक बेंच पर बैठने वाले दो छात्रों के बीच कम से कम दो फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. इससे न केवल अनुशासन बना रहेगा बल्कि परीक्षा के दौरान नकल जैसी गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा. विद्यालय प्रशासन को परीक्षा शुरू होने से पहले ही बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.

आवश्यक स्टेशनरी लाने की छात्रों को अनुमति: परीक्षा के दौरान छात्रों को केवल आवश्यक स्टेशनरी सामग्री ही साथ लाने की अनुमति होगी. छात्र अपने साथ पेंसिल, रबर, शार्पनर, पेन और ज्योमेट्री बॉक्स ही ला सकेंगे. किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सामग्री परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. यदि किसी छात्र को प्रश्न समझने में कठिनाई होती है तो वीक्षक उन्हें प्रश्न समझाने में मदद कर सकेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का उत्तर बताने की अनुमति नहीं होगी. इससे छात्रों को प्रश्नों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी.

परीक्षा के दौरान भी बंद नहीं होगा एमडीएम: परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए समय संबंधी नियम भी निर्धारित किए गए हैं. परीक्षा शुरू होने के एक घंटे बाद ही छात्रों को बाथरूम जाने की अनुमति दी जाएगी. इससे पहले किसी भी छात्र को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. स्कूल प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि परीक्षा के दौरान विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना बंद नहीं की जाएगी. यानी परीक्षा के बावजूद बच्चों को भोजन की सुविधा पहले की तरह मिलती रहेगी.

Bihar government schools
निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी वीक्षक (ETV Bharat)

24 मार्च तक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन: परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है. कक्षा तीन से आठवीं तक के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्कूल परिसर के बजाय संकुल केंद्र, जिसे कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर कहा जाता है, पर किया जाएगा. यह मूल्यांकन 19 मार्च से 24 मार्च के बीच पूरा किया जाएगा. हालांकि 21 मार्च को ईद-उल-फितर और 22 मार्च को बिहार दिवस होने के कारण इन दिनों मूल्यांकन कार्य नहीं होगा.

चार दिन के भीतर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन: एससीईआरटी के निर्देश के अनुसार अधिकतम चार कार्यदिवस के भीतर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद प्रत्येक छात्र के परिणाम को मूल्यांकन पंजी में दर्ज किया जाएगा. शिक्षा विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया दोनों अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेंगी. साथ ही विद्यार्थियों को समय पर उनका परिणाम उपलब्ध कराने में भी आसानी होगी.

