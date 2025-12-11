ETV Bharat / state

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव, कल होगी मतगणना

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव गुरुवार को संपन्न हुए. सुबह 8 बजे से शाम पांच बजे तक हुए मतदान में कुल 4745 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतों की गणना शुक्रवार को सुबह 11 बजे से की जाएगी. दी बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव भी शुक्रवार को आयोजित किए जाएगे.

चुनाव अधिकारी दिनेश पाठक ने बताया कि चुनाव में कुल 5538 पात्र मतदाता थे. इनमें से 4745 मतदाताओं ने वोट डाले. हाईकोर्ट परिसर में मिल रही बम विस्फोट की धमकी को देखते हुए मतदान से पहले जांच एजेंसियों ने कोर्ट परिसर की गहनता से जांच की. वहीं हर मतदाता को मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद ही प्रवेश दिया गया. चुनाव में अध्यक्ष पद पर छह प्रत्याशी राजीव कुमार सोगरवाल, महेन्द्र शांडिल्य, अंशुमान सक्सेना, संगीता शर्मा, इन्द्रेश शर्मा व डॉ. रामरूप मीना चुनाव लड़ रहे हैं.

