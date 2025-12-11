ETV Bharat / state

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव, कल होगी मतगणना

दी बार एसोसिएशन जयपुर के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक सेशन कोर्ट परिसर में होंगे.

एसासिएशन के लिए मतदान करते अधिवक्ता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 8:00 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव गुरुवार को संपन्न हुए. सुबह 8 बजे से शाम पांच बजे तक हुए मतदान में कुल 4745 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतों की गणना शुक्रवार को सुबह 11 बजे से की जाएगी. दी बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव भी शुक्रवार को आयोजित किए जाएगे.

चुनाव अधिकारी दिनेश पाठक ने बताया कि चुनाव में कुल 5538 पात्र मतदाता थे. इनमें से 4745 मतदाताओं ने वोट डाले. हाईकोर्ट परिसर में मिल रही बम विस्फोट की धमकी को देखते हुए मतदान से पहले जांच एजेंसियों ने कोर्ट परिसर की गहनता से जांच की. वहीं हर मतदाता को मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद ही प्रवेश दिया गया. चुनाव में अध्यक्ष पद पर छह प्रत्याशी राजीव कुमार सोगरवाल, महेन्द्र शांडिल्य, अंशुमान सक्सेना, संगीता शर्मा, इन्द्रेश शर्मा व डॉ. रामरूप मीना चुनाव लड़ रहे हैं.

महासचिव पद पर चार प्रत्याशी दीपेश शर्मा, अशोक कुमार यादव, प्रमिला शर्मा व कैलाश चन्द्र पंचोली चुनाव मैदान में हैं. वहीं, उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए छह प्रत्याशी अनुराग कलावटिया, मनोज दीक्षित, श्वेता पारीक, टेकचंद शर्मा, सुनील कुमार शर्मा व शालिनी श्योराण अपनी किस्मत जागमा रहे हैं.

दी बार एसोसिएशन जयपुर के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक सेशन कोर्ट परिसर में होंगे. चुनाव में 4,566 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. चुनाव में अध्यक्ष पद पर सात प्रत्याशी अशोक कुमार शर्मा, मनोज कुमार अजमेरा, मुरारीलाल शर्मा, नरपत सिंह तंवर, रजनीश गौड़, राकेश शर्मा व सोमेश चन्द शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं.

