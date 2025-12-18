ETV Bharat / state

सेंट जेवियर्स कॉलेज का वार्षिक दिवस समारोह, संस्थान की उपलब्धियों का भव्य प्रदर्शन

रांचीः सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के वार्षिक दिवस समारोह में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह शामिल हुए. उन्होंने कॉलेज की समृद्ध विरासत और उसके पूर्ववर्ती छात्रों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयित करने का सुझाव दिया.

इस मौके पर उन्होंने कहा कि कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र समाज और सरकार में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, जो संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है. अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक जानकारी दे सकती है, लेकिन छात्र के जीवन में परिवर्तन शिक्षक ही ला सकता है. 21वीं सदी के शिक्षक को छात्रों का मार्गदर्शक और समन्वयक बनना होगा नई शिक्षा नीति भी इसी सोच को आगे बढ़ाती है.

रांची जेसुइट सोसायटी के प्रोविंशियल फादर अजीत खेस ने बताया कि विभिन्न स्तरों से सेंट जेवियर्स कॉलेज को ‘जेवियर विश्वविद्यालय’ के रूप में स्थापित करने के सुझाव मिले हैं. इन पर गंभीरता से विचार करते हुए विश्वविद्यालय स्थापना का प्रस्ताव रोम भेज दिया गया है और उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है.

वार्षिक दिवस के अवसर पर कॉलेज की उपलब्धियों पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्राचार्य फादर डॉ. रॉबर्ट प्रदीप कुजूर एसजे ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024–25 कॉलेज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में कॉलेज ने कई सरकारी विभागों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कॉलेज के 14 पूर्ववर्ती छात्रों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रशासनिक सेवाओं में योगदान दिया.

उन्होंने बताया कि जिन संस्थानों के साथ एमओयू किए गए, उनमें झारखंड का पांचवां राज्य योजना आयोग, ओबीसी आयोग, यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प (बेल्जियम), आईआईटी भुवनेश्वर, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हैं.

कॉलेज झारखंड के पांचवें वित्त आयोग के साथ मिलकर राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण भी कर रहा है. इसके अंतर्गत छात्रों को पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली से परिचित कराने का दायित्व भी कॉलेज को सौंपा गया है. वहीं, ओबीसी आयोग के साथ हुए एमओयू के तहत शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण निर्धारण के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट’ नवंबर में आयोग को सौंपी गई.