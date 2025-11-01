ETV Bharat / state

स्थापना दिवस पर हरियाणा को मिलेगी 4 योजनाओं की सौगात! पेपरलेस होगी रजिस्ट्री, महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये

Haryana Foundation Day 2025: आज हरियाणा का स्थापना दिवस है. इस मौके पर राष्ट्रपति, पीएम और सीएम से लेकर तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दी.

Announcements on Haryana Diwas 2025
Announcements on Haryana Diwas 2025 (Kumari Selja Social media)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2025 at 10:16 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा आज 59 साल का हो गया है. आज की तारीख 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर अलग राज्य बना था. हरियाणा का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. पंचकूला में 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है. आज से हरियाणा को चार नई सौगात भी मिलने वाली हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज इनकी घोषणाएं कर सकते हैं.

पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत: हरियाणा सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है. अब प्रदेश में रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस प्रणाली से होगी. इससे लोगों को दस्तावेजों की फाइलिंग, वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड के लिए इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं रहेगी.

मिड-डे मील में पिन्नी और खीर: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ने मिड-डे मील मेन्यू में पिन्नी और खीर को शामिल करने जा रही है. ये व्यवस्था 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी. बच्चों को सप्ताह में एक दिन इन पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजनों का स्वाद मिलेगा.

महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई आर्थिक सहायता योजना शुरू की है. इसके तहत 8 लाख महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2100 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे.

नागरिक सेवाओं में सुधार का नया चरण: स्थापना दिवस पर सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए 'सुविधा 2.0' पोर्टल लॉन्च करने की भी घोषणा की है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सामाजिक पेंशन और अन्य सेवाएं एक ही क्लिक में उपलब्ध होंगी.

