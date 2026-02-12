ETV Bharat / state

रोहित एक्ट और यूजीसी के नियमों के समर्थन में आवाज मुखर, राजस्थान में आंदोलन तेज करने का ऐलान

सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जयपुर में प्रेस वार्ता में दी जानकारी.

Social organization workers announcing the movement
आंदोलन की घोषणा करते हुए सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 8:15 PM IST

जयपुर: उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के नए प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राजस्थान में आवाज मुखर होने लगी हैं. विभिन्न सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जयपुर में प्रेस वार्ता की. इसमें यूजीसी के नए नियम लागू करने, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों और निजी विश्वविद्यालयों को भी इन नियमों के दायरे में लाने की मांग की गई. इसके लिए चरणबद्ध रूप से आंदोलन का भी ऐलान किया गया.

2019 के बाद 118 फीसदी बढ़ा भेदभाव: ओबीसी आरक्षण समिति से जुड़े राजेंद्र ने कहा कि इस मुहिम से छात्र प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, शिक्षाविद और सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं. ये यूजीसी गाइडलाइन को लागू कराने की मुहिम का समर्थन कर रहे हैं. उनका कहना है कि शिक्षण संस्थाओं में जातिगत आधार पर भेदभाव लगातार बढ़ रहा है. एक आंकड़ा बताता है कि 2019 से अब तक जातिगत भेदभाव की घटनाओं में 118 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

यूजीसी नियमों के समर्थन में यह बोले. (ETV Bharat Jaipur)

80 फीसदी पदों पर सामान्य वर्ग के प्रोफेसर : समिति पदाधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश की केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी के प्रोफेसर की संख्या बहुत कम हैं. 80 प्रतिशत सवर्ण वर्ग के प्रोफेसर हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स भी जातिगत भेदभाव का शिकार हैं. यह आज भी जारी है.

यूजीसी ने 13 जनवरी को लागू की गाइडलाइन: राजेंद्र ने कहा कि यूजीसी ने 13 जनवरी को गाइडलाइन जारी की. इसे लेकर सड़क पर नाममात्र के आंदोलन हुए. सुप्रीम कोर्ट ने उन नियमों पर रोक लगा दी. इससे सभी आरक्षित वर्गों में रोष है. उनका कहना है कि यह गाइड लाइन एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी. उनकी आवाज बन रही थी.

नए नियमों के समर्थन में आवाज मुखर: समता समितियों को लागू करने और रोहित एक्ट को लागू करने के लिए आरक्षित वर्ग आगे आ रहे हैं. इसे लेकर देशभर में आवाज उठ रही है. राजस्थान में भी आंदोलन को धार दी जाएगी. उनका कहना है कि जिन शिक्षण संस्थाओं में फिलहाल समता कमेटियां लागू नहीं हैं. उनमें इन नियमों को मजबूती से लागू किया जाए.

सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होने की बात गलत: वहीं, जेएनयू की स्टूडेंट सलोनी ने कहा, समाज का एक तबका इन नियमों का यह कहकर विरोध कर रहा है कि इससे उनके साथ भेदभाव होगा. उनका यह तर्क है कि समता समितियों में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि इन समितियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांगों के प्रतिनिधि होंगे. महिला और दिव्यांग प्रतिनिधि सामान्य वर्ग से हो सकते हैं. ज्यादातर विश्वविद्यालयों में 80 फीसदी प्रोफेसर, प्रिंसिपल या डीन सामान्य वर्ग से आते हैं.

रोहित एक्ट और नए नियमों के लिए लड़ेंगे लड़ाई: इससे साफ है कि समता कमेटी के आठ सदस्यों में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि भी होगा. ऐसे में इसे लेकर इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है?. कई लोगों का यह तर्क है कि वे जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अब संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है. रोहित एक्ट को मजबूती से लागू करवाने और यूजीसी के नए कानूनों को लागू करवाने की यह लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी.

