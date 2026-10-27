बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जारी की प्रदेश पदाधिकारियों की सूची, क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम भी घोषित
अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से उपाध्यक्ष चार प्रदेश महामंत्री के साथ ही 12 प्रदेश मंत्री शामिल किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:24 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्देश पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनस साजिद उस्मानी ने मंगलवार देर शाम प्रदेश पदाधिकारी की सूची जारी कर दी है.
जारी सूची में अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से उपाध्यक्ष चार प्रदेश महामंत्री के साथ ही 12 प्रदेश मंत्री शामिल किए गए हैं. इनके अलावा कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर भी नियुक्ति की गई है. प्रदेश पदाधिकारियों की सूची के साथ ही पार्टी ने अपने क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी है.
अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनस साजिद उस्मानी की तरफ से प्रदेश पदाधिकारी की जारी सूची के तहत प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर देवरिया के नसरुद्दीन अंसारी, बरेली की डॉ. नाजिया आलम, लखनऊ के राकेश चत्री, शाहजहांपुर के नवेंदु सिंह इजीकेल, फतेहपुर के फैजान रिजवी, सहारनपुर के सरदार गुर प्रीत सिंह, बलरामपुर के ताज अहीर, लखनऊ के आशीष तलवार, आजमगढ़ के एहतेशाम हैदर, मेरठ के दिलशाद चौहान, लखनऊ के अमीर अहमद, नोएडा के अब्दुल्ला चौधरी को नियुक्त किया गया है.
इसी तरह प्रदेश महामंत्री के पद पर मथुरा के जहीर अब्बास जैदी, लखनऊ के जीशान खान, महाराजगंज के कुरसेद अंसारी, हरदोई के रियाज अहमद अल्वी को नियुक्त किया गया है. वहीं प्रदेश मंत्री के पद पर बिजनौर के बिलाल चौधरी, लखनऊ के सलाउद्दीन, संभल के मोहम्मद दानिश, गोरखपुर के गुड्डू खान, गाजियाबाद के अलीमुद्दीन अंसारी, सहारनपुर के आसान राव, पीलीभीत के अमन खान, सहारनपुर के हैदर चौधरी, मिर्जापुर के आरिफ अहमद, गाजियाबाद के डॉ. रिजवान मीर, मुरादाबाद के नसीम खान, सीतापुर के समीर अहसन को नियुक्त किया गया है.
प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पर हरदोई की सुहाना जैन को नियुक्त किया गया है. जबकि सह कोषाध्यक्ष के रूप में नोएडा के अख्तर खान गोंडा के इमरान खान को नियुक्त किया गया है. फतेहपुर के जीशान को प्रदेश कार्यालय मंत्री और लखनऊ के मोहम्मद फैज, डॉ. अतहर सिद्दीकी को सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है. प्रदेश मीडिया संयोजक के पद पर लखनऊ के मोहम्मद इम्तियाज सिद्दीकी, सहसंयोजक के पद पर सीतापुर के मोहम्मद सद्दाम, कानपुर के आरिश खान को नियुक्त किया गया है.
प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक के पद पर महोबा के जाकिर हुसैन को नियुक्त किया गया है. प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक के पद पर हाथरस के सफीक सलमानी फर्रुखाबाद के हिकमत उल्लाह खान को नियुक्त किया गया है. अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से प्रदेश शोध विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी अफरोज आलम को दी गई है. जबकि सह प्रमुख के रूप में सिंड्रेला कुमारी और गयासुद्दीन कुरेशी शामिल किया गया है.
यह बने अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष : अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनस साजिद उस्मानी की तरफ से जारी क्षेत्रीय अध्यक्षों की सूची में पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी जमालुद्दीन अल्वी को दी गई है. जबकि ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी अकलीम अहमद कानपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी रविंद्र सिंह, अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी सरदार दिलप्रीत सिंह को दी गई है. वहीं काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी फहद जमाल और गोरखपुर की जिम्मेदारी इस्माइल फारुकी को दी गई है.
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