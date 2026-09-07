उत्तराखंड: दो नगर पालिकों के चुनावों की तारीख का ऐलान, 22 सितंबर को होगा मतदान, एक क्लिक में जानें सब
आज सात सितंबर को ही उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका के चुनावों की अधिसूचना जारी की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 7, 2026 at 7:18 PM IST
देहरादून: उधम सिंह नगर जिले के नगर पालिका परिषद किच्छा और नगर पालिका परिषद सिरौलीकलां के अध्यक्षों व उनके सदस्यों का चयन होना है, जिसके चलते उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को यानी 7 सितंबर को चुनावी अधिसूचना जारी कर दी है.
राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 22 सितंबर को मतदान होगा. वही 24 सितंबर को मतगणना होगी. ऐसे में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नगर पालिका परिषदों में सामान्य निर्वाचन के लिए इन निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण समेत पूरा विवरण देते हुए अपने स्तर से आठ सितम्बर 2026 को सूचना जारी करेंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखंड में यथासंशोधित एवं प्रवृत्त) के अधीन दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार में अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके तहत राज्य की नगर पालिका परिषद किच्छा और नगर पालिका परिषद सिरौलीकलां के अध्यक्षों और उनके सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है. इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्धारित एवं निर्देशित है.
अधिसूचना के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच और वापसी व निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्रवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स) / सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) की ओर से जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से तय स्थान पर की जायेगी. मतगणना से संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स) / सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) की ओर से जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से तय स्थान पर की जायेगी.
चुनाव से संबंधित नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री आठ सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगी. इसके अलावा तय चुनावी कार्यक्रम के दौरान पड़ने वाले सभी सार्वजनिक अवकाश दिवस पर भी सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे.
नगर पालिका परिषदों में चुनाव के लिए तय कार्यक्रम:
- 10 और 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्रों को जमा करने की तिथि रखी गई है.
- 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी.
- 13 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है.
- 14 सितम्बर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि रखी गई है.
- 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान करने की तिथि एवं समय तय किया गया है.
- 24 सितम्बर को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना की जांच की जाएगी.
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