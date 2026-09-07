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उत्तराखंड: दो नगर पालिकों के चुनावों की तारीख का ऐलान, 22 सितंबर को होगा मतदान, एक क्लिक में जानें सब

देहरादून: उधम सिंह नगर जिले के नगर पालिका परिषद किच्छा और नगर पालिका परिषद सिरौलीकलां के अध्यक्षों व उनके सदस्यों का चयन होना है, जिसके चलते उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को यानी 7 सितंबर को चुनावी अधिसूचना जारी कर दी है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 22 सितंबर को मतदान होगा. वही 24 सितंबर को मतगणना होगी. ऐसे में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नगर पालिका परिषदों में सामान्य निर्वाचन के लिए इन निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण समेत पूरा विवरण देते हुए अपने स्तर से आठ सितम्बर 2026 को सूचना जारी करेंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखंड में यथासंशोधित एवं प्रवृत्त) के अधीन दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार में अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके तहत राज्य की नगर पालिका परिषद किच्छा और नगर पालिका परिषद सिरौलीकलां के अध्यक्षों और उनके सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है. इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्धारित एवं निर्देशित है.