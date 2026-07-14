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IIT-ISM धनबाद के वैज्ञानिक को सीआरएसआई ब्रॉन्ज मेडल-2027, रसायन विज्ञान में शोध के लिए डॉ. सौमित्र मैती को मिला राष्ट्रीय सम्मान

धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद के रसायन एवं रासायनिक जीवविज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सौमित्र मैती को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध कार्यों के लिए प्रतिष्ठित सीआरएसआई ब्रॉन्ज मेडल-2027 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है. यह उपलब्धि संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण गौरव का विषय मानी जा रही है.

केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया (CRSI) देश की अग्रणी वैज्ञानिक संस्थाओं में शामिल है. संस्था की ओर से दिया जाने वाला ब्रॉन्ज मेडल उन युवा और मध्य-कैरियर वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है. जिन्होंने रसायन विज्ञान में मौलिक अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो. इसे इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है.

आईआईटी (आईएसएम) के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने इस उपलब्धि पर डॉ. मैती को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका चयन संस्थान में हो रहे उच्चस्तरीय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रमाण है. उन्होंने उम्मीद जताई कि डॉ. मैती आगे भी अपने शोध के माध्यम से विज्ञान जगत में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे.

यह सम्मान जुलाई 2027 के पहले सप्ताह में भुवनेश्वर स्थित केआईआईटी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले 39वें सीआरएसआई नेशनल सिम्पोजियम इन केमिस्ट्री के दौरान प्रदान किया जाएगा. इस कार्यक्रम में डॉ. मैती अपने शोध कार्य पर आधारित पोस्टर भी प्रस्तुत करेंगे और 10 मिनट का फ्लैश टॉक देंगे.