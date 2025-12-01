ETV Bharat / state

भारतीय किसान यूनियन की बड़े प्रदर्शन की घोषणा, 2 दिसंबर को कलेक्टोरेट घेरने की तैयारी, कांग्रेस ने दिया समर्थन

भारतीय किसान यूनियन और इंद्रावती संघर्ष समिति दो दिसंबर को कलेक्टोरेट का घेराव करेगी.

Announcement of big protest of farmers
2 दिसंबर को कलेक्टोरेट घेरने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 1, 2025 at 7:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में किसानों की आर्थिक स्थिति पर मंडरा रहा संकट अब गंभीर होती जा रही है. फसलों की लागत बढ़ रही है जबकि बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पा रही है. जिससे किसान निरंतर आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं. जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रमेश गोयल ने बताया कि किसानों के संगठनों ने एक बैठक करके महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस फैसले में फसल के उचित दाम और बोधघाट परियोजना के मुद्दों का जल्द से जल्द हल निकालने के लिए 2 दिसम्बर को प्रदर्शन किया गया. साथ ही साथ इन्द्रावती नदी संघर्ष समिति पानी की समस्या को लेकर 2 दिसंबर को मोर्चा खोलेगी.

कांग्रेस करेगी प्रदर्शन का समर्थन

इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इन्द्रावती नदी संघर्ष समिति बस्तर के हितों के लिए बस्तर के मुद्दों को लेकर और पानी की समस्या को लेकर, बस्तरवासियों को पानी मिले इस लिहाज से घेराव कर रही है. हम ऐसे जनहित मुद्दों का समर्थन करेंगे.

2 दिसंबर को कलेक्टोरेट घेरने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐसे जनहित के मुद्दों पर हमेशा कांग्रेस भी आवाज उठाते आई है. इसलिए किसानों और इन्द्रावती नदी संघर्ष समिति के आंदोलन को समर्थन देगी- दीपक बैज,पीसीसी चीफ

किसानों को नहीं मिल रहा उचित दाम
इंद्रावती संघर्ष समिति के अध्यक्ष लखेश्वर कश्यप ने बताया कि बस्तर अंचल में इस वर्ष मक्का की अच्छी पैदावार हुई है. लेकिन बाजार में किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिल रहा. व्यापारी मात्र 1600–1700 प्रति क्विंटल की दर से मक्के की खरीदी कर रहे हैं. जबकि केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2400 रुपए प्रति क्विंटल है.

Announcement of big protest of farmers
भारतीय किसान यूनियन की बड़े प्रदर्शन की घोषणा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

MSP और वास्तविक खरीद मूल्य में यह भारी अंतर किसानों को सीधे-सीधे नुकसान पहुंचा रहा है. इससे पूर्व भी मांगों को लेकर आवेदन दिया गया था. लेकिन उस विषय पर ना सरकार कुछ कर रही है ना ही जिला प्रशासन कह रही है. साथ ही GST दरों के कम होने का दावा किया गया लेकिन खाद के दामों में कोई कमी नहीं आई है - लखेश्वर कश्यप, अध्यक्ष, इंद्रावती संघर्ष समिति

फसलों के उचित दाम बढ़ते संकट को देखते हुए इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति एवं भारतीय किसान यूनियन बस्तर ने जगदलपुर स्थित मुरिया सदन में बड़ा निर्णय लिया है.दोनों ही संगठनों ने यह घोषणा की है कि 2 दिसंबर 2025 को कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा. जिसका उद्देश्य किसानों की आवाज को प्रशासन तक निर्णायक रूप से पहुंचाना और उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग करना है.

दुर्ग में जमीन गाइडलाइन बढ़ोतरी पर बवाल, प्रदर्शनकारी कारोबारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई गिरफ्तार

नरहरा जलप्रपात डूबे युवक का शव बरामद, रविवार को पानी में हुआ था लापता

SIR की सीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग, रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल

TAGGED:

BIG PROTEST OF FARMERS
INDRAVATI SANGHARSH SAMITI
भारतीय किसान यूनियन
कलेक्टोरेट घेरने की तैयारी
ANNOUNCEMENT OF BIG PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.