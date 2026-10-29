हरियाणा में गन्ना किसानों को CM का दिवाली गिफ्ट, 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का ऐलान
Haryana Sugarcane Price Increase : हरियाणा में गन्ने के भाव में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है.
Published : October 29, 2026 at 5:35 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 6:16 PM IST
Haryana Sugarcane Price Increase : हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को दिवाली गिफ्ट दिया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की घोषणा की है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, अगले दो वर्षों में गन्ने के भाव में कुल 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाएगी. इसके तहत वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए गन्ने के नए भाव निर्धारित किए गए हैं.
450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा : घोषणा के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में गन्ने का भाव 415 रुपये प्रति क्विंटल था. इसे वर्ष 2026-27 के लिए बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा. वहीं, वर्ष 2027-28 में गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाएगा.
तीन वर्षों में गन्ने के भाव का विवरण :
• 2025-26: ₹415 प्रति क्विंटल
• 2026-27: ₹430 प्रति क्विंटल
• 2027-28: ₹450 प्रति क्विंटल
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35 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होगी : मुख्यमंत्री की इस घोषणा के मुताबिक, वर्ष 2025-26 के मुकाबले 2027-28 में गन्ने के भाव में कुल 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होगी. इससे प्रदेश के गन्ना किसानों को उनकी फसल का अधिक भाव मिलेगा. गन्ने के भाव में यह बढ़ोतरी प्रदेश के उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो गन्ने की खेती पर निर्भर हैं.
चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना मिलेगा : उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में कई किसान संगठनों से मिला, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, कि गन्ने का भाव बढ़ाया जाए. इसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि गन्ने के भाव बढ़ने का फायदा ये होगा कि इससे किसान की खेती बढ़ेगी. इसके साथ ही घोषित मूल्य से किसानों की लागत में भी कमी आएगी. इतना ही नहीं इससे किसानों को गन्ने की फसल उगाने में भी प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कहा कि अब किसानों की आय प्रति सीजन प्रति एकड़ 10 हजार से 11 हजार 500 रुपए तक बढ़ेगी. इससे गन्ने की अधिक पैदावार होगी और चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.
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