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हरियाणा में गन्ना किसानों को CM का दिवाली गिफ्ट, 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का ऐलान

हरियाणा में गन्ना किसानों को CM का दिवाली गिफ्ट ( ETV Bharat )

Haryana Sugarcane Price Increase : हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को दिवाली गिफ्ट दिया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की घोषणा की है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, अगले दो वर्षों में गन्ने के भाव में कुल 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाएगी. इसके तहत वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए गन्ने के नए भाव निर्धारित किए गए हैं.