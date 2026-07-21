ग्रेन एटीएम की शुरुआत से पहले विरोध शुरू, जानिए कैसे काम करेगा अनाज उगलने वाला ATM
भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देश पर झारखंड के तीन जिलों में अन्नपूर्ति अनाज ATM लगाए जाएंगे.
Published : July 21, 2026 at 3:30 PM IST
रांचीः आने वाले समय में सरकारी राशन दुकानों से आपको अनाज नहीं लेना होगा बल्कि इसके लिए आप सुविधा अनुसार ग्रेन एटीएम के जरिए राशन ले सकेंगे. भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देश पर राज्य के तीन जिलों में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम पायलट आधार पर स्थापित किया जा रहा है. भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार रांची, दुमका एवं सरायकेला खरसावां में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम लगाने पर विचार कर रही है. इसके लिए सभी तीनों जिलों से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है.
पहले रांची, दुमका एवं सरायकेला में ग्रेन एटीएम लगाए जाएंगे
राजधानी रांची में सदर प्रखंड अंतर्गत अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम लगाने की तैयारी है. इसी तरह दुमका एवं सरायकेला-खरसावां में एक-एक जगह पर ग्रेन एटीएम लगाकर इसकी शुरुआत की जाएगी. खाद एवं आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी के अनुसार भारत सरकार के निर्देश पर इसकी शुरुआत झारखंड में भी करने की तैयारी की गई है. हालांकि इस संबंध में विरोध भी हो रहा है जिसे ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में बैठक कर निर्णय लिया जाएगा.
आखिर कैसे काम करेगा ग्रेन एटीएम
राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ में रांची, दुमका और सरायकेला-खरसावां जिलों में 'अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम' लगाने की तैयारी है. यह स्वचालित मशीन बैंक एटीएम की तरह काम करेगा, जहां बायोमेट्रिक सत्यापन या आधार नंबर दर्ज करने के बाद लाभार्थी को तय मात्रा में चावल/गेहूं 24 घंटे कभी भी मिल सकेगा. इस एटीएम से पांच मिनट में 70 किलो अनाज निकाला जा सकता है.
इसके उपयोग के लिए राशन कार्ड होल्डर को मशीन में लॉगिन करना होता है. इसके बाद कार्डधारकों द्वारा दिये गये डाटा को विभाग के डाटा से मैच किया जाता है. उपभोक्ता का जो राशन होता है, तो वह बाहर निकल जाता है. सरकार का मानना है कि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता आयेगी. आम तौर पर लाभुक कम राशन मिलने की शिकायत करते हैं, ऐसे में ग्रेन एटीएम से इस पर विराम लगेगा. इसके अलावा राशन के लिए दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और दुकानदारों की मनमानी नहीं चलेगा. प्रारंभ में इसे शहरी क्षेत्र में शुरू किया जायेगा.
ग्रेन एटीएम लगने से पहले ही शुरू हुआ विरोध
ग्रेन एटीएम लगने से पहले इसका विरोध शुरू हो गया है. झारखंड राज्य फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने इस निर्णय का विरोध करते हुए राशन दुकानदारों के भविष्य के बारे में भी सोचने की मांग की है. एसोसिएशन के महासचिव ज्ञानदेव झा ने कहा कि राज्य में करीब 25 हजार राशन दुकानदार हैं. ऐसे में ग्रेन एटीएम के लगने से इनका क्या होगा, उसे पहले सरकार को बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि अन्य राज्य की तरह यहां के भी राशन दुकानदारों को एक निर्धारित राशि देना होगा नहीं तो किसी भी सुरत में ग्रेन एटीएम यहां चालू नहीं हो पायेगा.
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