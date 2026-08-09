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छत्तीसगढ़ में राशन वितरण होगा हाईटेक, 3 शहरों में ‘अन्नपूर्ति’ ग्रेन एटीएम शुरू, जानिए कैसे करें मशीन का इस्तेमाल

अब राशन के लिए लंबी कतारों से मिलेगी राहत, बिलासपुर के अलावा रायपुर और दुर्ग में लगाई गई हाई-टेक मशीन

How to use Grain ATM
3 शहरों में ‘अन्नपूर्ति’ ग्रेन एटीएम शुरू, जानिए कैसे करें मशीन का इस्तेमाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 8:32 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 8:39 PM IST

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और पूरी तरह सुविधाजनक बनाने के लिए एक अनूठी पहल की गई है. राज्य के पहले ‘अन्नपूर्ति’ ग्रेन एटीएम (Grain ATM) की शुरुआत बिलासपुर के सरकंडा से की गई है. इस मशीन के लग जाने से अब राशन दुकानों के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब बैंक एटीएम की तर्ज पर यह आधुनिक मशीन पैसों की जगह सीधे हितग्राहियों की झोली में उनका तय राशन डालेगी.

अब राशन के लिए लंबी कतारों से मिलेगी राहत, 3 शहरों में ‘अन्नपूर्ति’ ग्रेन एटीएम शुरू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

30 सेकंड में मिलेगा 25 किलो तक अनाज

इस अत्याधुनिक 'अन्नपूर्ति' ग्रेन एटीएम का आधिकारिक शुभारंभ बिलासपुर में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने किया, राज्य के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल भी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए. संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के तकनीकी सहयोग से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से स्थापित यह मशीन बेहद तेज और प्रभावी है. WFP की प्रतिनिधि नताशा के अनुसार, यह मशीन चौबीसों घंटे (24 घंटे) सेवा देने के लिए पूरी तरह सक्षम है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हितग्राही को मशीन के पास आने के बाद महज 25 से 30 सेकंड के भीतर ही लगभग 25 किलोग्राम तक अनाज सीधे उसके थैले में मिल जाता है. इससे उपभोक्ताओं का कीमती समय बचेगा.

आधार बायोमैट्रिक और राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया

इस मशीन से राशन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बेहद सुरक्षित और आसान है. इसके लिए उपभोक्ता को नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करना होता है.

  • बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण- हितग्राही को सबसे पहले मशीन के सामने निर्धारित स्थान पर खड़े होकर फिंगरप्रिंट (अंगूठे का निशान) के माध्यम से अपना आधार-आधारित सत्यापन कराना होगा.
  • मात्रा का चयन- पहचान सुनिश्चित होते ही मशीन की डिजिटल स्क्रीन पर उपभोक्ता के कार्ड के अनुसार उपलब्ध कुल राशन की मात्रा दिखाई देने लगेगी.
  • कन्फर्मेशन और डिस्पेंस- राशन कार्ड धारी स्क्रीन पर मात्रा की पुष्टि करेगा और अपना खाली बैग या बोरी मशीन के मुख्य डिस्पेंसर के नीचे रखेगा.
  • अनाज की डिलीवरी: जैसे ही उपभोक्ता 'डिस्पेंस' बटन दबाएगा, मशीन से निर्धारित मात्रा का अनाज निकलकर सीधे उसके बैग में भर जाएगा.

किसी भी जगह का राशनकार्ड मंजूर

इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं को कई और तरह की राहत भी दी गई है. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी बड़े परिवार के लिए प्रति माह कुल 35 किलो राशन निर्धारित किया गया है, तो यह जरूरी नहीं कि वह पूरा 35 किलो एक साथ ही निकाले. हितग्राही अपनी जरूरत, सुविधा और पात्रता के अनुसार पहली बार में 20 किलो अनाज निकाल सकता है और बचा हुआ शेष राशन महीने में किसी भी अन्य दिन आकर ले सकता है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में किसी भी जगह का राशन कार्ड इसमें मंजूर हो जाता है.

लाइट कटने पर बैकअप की सुविधा

मशीन ऑपरेटर और प्रोग्रामर के मुताबिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस मशीन में बिजली का मजबूत बैकअप दिया गया है. ग्रेन एटीएम के साथ एक उच्च क्षमता वाला UPS सिस्टम जोड़ा गया है. यदि राशन वितरण के दौरान अचानक बिजली गुल भी हो जाती है, तो भी यह मशीन बंद नहीं होगी और बैकअप पावर के जरिए लगातार 15 से 20 लोगों को राशन उपलब्ध करा देगी.

छत्तीसगढ़ में 3 जगह लगी ये मशीन

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस नवाचार को राज्य के लिए मील का पत्थर बताया है. फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ में इस तरह की कुल तीन मशीनें स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से बिलासपुर के सरकंडा में शुरू किया गया यह ग्रेन एटीएम अपनी तरह की पहली और सबसे प्रमुख शुरुआत बन चुका है. इसके अलावा रायपुर और दुर्ग में भी मशीन स्थापित की गई है. स्मार्ट सिस्टम से राशन के वितरण में होने वाली मानवीय त्रुटियां कम होंगी, राशन की कालाबाजारी रुकेगी और सरकारी योजनाओं में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी.

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Last Updated : August 9, 2026 at 8:39 PM IST

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