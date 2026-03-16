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UP LPG Cylinder Shortage: बनारस की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा रसोई फिर हुई शुरू, प्रशासन ने की ये मदद

अन्नपूर्णा मंदिर द्वारा अन्नक्षेत्र संचालित होता है, यहां दोनों यूनिटों में मिलाकर रोज लगभग 20 हजार श्रद्धालु मुफ्त भोजन करते हैं.

अन्नपूर्णा रसोई हुई शुरू
अन्नपूर्णा रसोई हुई शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 10:03 AM IST

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वाराणसी: वाराणसी के अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र में फिर से भक्तों में प्रसाद वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. रविवार को श्रद्धालुओं ने अनक्षेत्र में नि:शुल्क भोजन ग्रहण किया, लेकिन गैस सिलेंडर खत्म होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना प्रसाद ग्रहण किए ही मंदिर से निराश लौटे. दरअसल, एलपीजी गैस की समस्या पूरा देश परेशान है. ऐसे में सूचना के बाद जिला प्रशासन में तत्काल प्रभाव से मंदिर परिसर में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया, इसके बाद प्रसाद वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई.

बता दें कि अन्नपूर्णा मंदिर द्वारा अन्नक्षेत्र संचालित होता है. जहां दोनों यूनिट में मिलाकर लगभग बीस हजार श्रद्धालु और गरीब वर्ग निःशुल्क भोजन करते हैं. यह अन्नक्षेत्र 35 पैतीस वर्षों से संचालित होता आ रहा है.

अन्नपूर्णा रसोई हुई शुरू (ETV Bharat)

वहीं, रविवार को पहली बार ऐसा हुआ कि सिलेंडर के कारण एक यूनिट की रसोई बंद करनी पड़ी और लगभग दस हजार श्रद्धालु और गरीब वर्ग भोजन से वंचित हो गए. इसकी सूचना मिलने पर वाराणसी जिलाअधिकारी ने अन्नपूर्णा मंदिर के महंत को तत्काल एलपीजी गैस की व्यवस्था कराई.

जल्द मिलेगी PNG की सुविधा: अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकर गिरी महाराज ने बताया कि, जिला प्रशासन की ओर से बीस सिलेंडर की व्यवस्था करवाई गई है. इसके साथ ही अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से 26 सिलेंडर का कोटा फिक्स कर दिया गया. आने वाले दिनों में जल्द ही पाइपलाइन के जरिए पीएनजी की सुविधा भी मिल जाएगी, जिससे एलपीजी गैस की समस्या से निजात मिल सकेगी.

गौरतलब हो कि सिलेंडर उपलब्ध होने के बाद आज निरंतर सेवा शुरू रही है. अब अन्नपूर्णा मंदिर के सभी अन्नक्षेत्र संचालित हो रहे हैं. वहीं सिलेंडरों का कोटा तय होने के बाद आने वाले समय की भी समस्या दूर हो गई है.

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