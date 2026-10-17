एसआईआर को लेकर छिड़े विवाद पर अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- देश में अराजकता फैलाना चाहती कांग्रेस

एसआईआर को लेकर छिड़े विवाद पर अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- देश में अराजकता फैलाना चाहती कांग्रेस
कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कांग्रेस देश का माहौल खराब कर रही है.
Published : October 17, 2026 at 6:24 PM IST
कोडरमा: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश में चल रहे घमासान पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे अराजकता करार दिया है. शनिवार को कोडरमा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने साफ लहजों में कहा है कि विपक्ष का यह पूरा विरोध प्रदर्शन चुनाव सुधार या मतदाता सूची की शुचिता के लिए नहीं, बल्कि अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करने की एक साजिश है.
यह लड़ाई अराजकता फैलाने के लिए हैः केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी
कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उनकी यह लड़ाई न तो एसआईआर के खिलाफ है, न चुनाव सुधार के लिए और न ही युवाओं के भविष्य के लिए है. यह लड़ाई केवल देश में अराजकता फैलाने के लिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बना रहे हैंः अन्नपूर्णा देवी
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आगे कहा कि विपक्षी दल हार के डर से संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं जो गलत है. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह सिर्फ हाथ में संविधान की किताब लेकर चलते हैं, लेकिन वही लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बनाने पर तुले हुए हैं.
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