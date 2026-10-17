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एसआईआर को लेकर छिड़े विवाद पर अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- देश में अराजकता फैलाना चाहती कांग्रेस

केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते स्थानीय ( Etv Bharat )

कोडरमा: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश में चल रहे घमासान पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे अराजकता करार दिया है. शनिवार को कोडरमा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने साफ लहजों में कहा है कि विपक्ष का यह पूरा विरोध प्रदर्शन चुनाव सुधार या मतदाता सूची की शुचिता के लिए नहीं, बल्कि अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करने की एक साजिश है.

यह लड़ाई अराजकता फैलाने के लिए हैः केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी