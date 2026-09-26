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MMDR के बहाने हेमंत सरकार पर जमकर बरसीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवीं, लोगों को गुमराह करने का लागाया आरोप

रांचीः खान एवं खनिज विकास (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम-2026 को लेकर सियासत जारी है. कांग्रेस सहित अन्य विरोधी दलों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर भाजपा पलटवार करने में जुटी है. इसी के तहत शनिवार केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में MMDR (खनिज, विकास और विनियमन) संशोधन कानून को लेकर इसके कई फायदे गिनाते हुए झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि MMDR संशोधन कानून के खिलाफ झामुमो, कांग्रेस और राजद नेताओं की बयानबाजी केवल जनता को गुमराह और भ्रमित करने वाली है. उन्होंने कहा कि झारखंड, खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है. सच्चाई यह है कि इस कानून में बदलाव होने से झारखंड में नए निवेश और रोजगार के पर्याप्त अवसर बढ़ेंगे. राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में काम मिलने की संभावना में वृद्धि होगी और पलायन पर भी काफी हद तक रोक लगेगी.

कारोबारियों को काफी परेशानी होती थीः अन्नपूर्णा देवी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कानून का मुख्य मकसद खनन क्षेत्र में टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह से सुसंगत और पारदर्शी बनाना है. इस संशोधन से राज्य सरकार की मनमर्जी पर लगाम लगेगी. नीलामी के बाद जिस प्रकार से राज्य की सरकार नए-नए टैक्स और सेस लगा देती थी, इस कारण कारोबारियों को काफी परेशानी होती थी, सेस एवं बकाया टैक्स के नाम पर उनके साथ दोहन और शोषण होता था, इससे उन्हें मुक्ति मिलेगी.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान (Etv Bharat)

राज्य सरकार पर जमकर बरसी अन्नपूर्णा देवी

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 के विकसित भारत को गति देने और प्रत्येक राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्पित हैं. MMDR विधेयक में संशोधन इसी कड़ी का एक हिस्सा है. इस विधेयक के माध्यम से प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरे देश स्तर पर एकरूपता लाना है. एमएमडीआर कानून से विकसित भारत' के साथ-साथ 'विकसित झारखंड' के विजन को भी मजबूती मिलेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम केवल झारखंड में नहीं लागू हुआ है बल्कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल आदि जगहों पर भी लागू किया गया है, इसमें से कई कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां इस अधिनियम के विरोध की बजाय स्वागत हो रहा है. केवल झारखंड में ही इसका विरोध किया जा रहा है. सभी राज्य अधिनियम के फायदे को बखूबी समझ रहे हैं.

राज्य सरकार समय पर ऑक्शन नहीं करातीः केंद्रीय मंत्री