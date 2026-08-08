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केंद्रीय मंत्री अनपूर्णा देवी ने कहा- दिशाविहीन हैं राहुल गांधी, सदन में बात न रखते हैं न रखने का मौका देते हैं, बाहर आकर बनाते हैं रील

केंद्रीय मंत्री अनपूर्णा देवी ने राहुल गांधी के साथ-साथ हेमंत सरकार पर भी तल्ख टिप्पणी की है.

UNION MINISTER ANNAPURNA DEVI
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 1:52 PM IST

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गिरिडीहः विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिशाविहीन हैं. वह किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते हैं. सदन के अंदर अवसर मिलने पर वह या तो बोलते नहीं हैं या माइक बंद कर देने की अनर्गल बात करते हैं. राहुल गांधी सदन की कार्रवाई को बाधित करते हुए आम लोगों की समस्याओं के मुद्दे को उठाने भी नहीं देते. उक्त बातें कोडरमा की सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में पत्रकारों से बात करते हुए कही.

राहुल गांधी भटके हुए हैंः केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल सदन में न चर्चा करते हैं न करने देते हैं. बस सदन के बाहर आकर रील बनाते हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भटक चुके हैं और लोग उनको बहुत गंभीरता से लेते नहीं हैं. शायद राहुल गांधी के पास कुछ कहने को है ही नहीं जिसे वे लोकसभा में रख सकें.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान (Etv Bharat)

छात्र बहुत ही संयमित होकर सरकार से मांग कर रहे हैंः अन्नपूर्णा देवी

झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जिस तरह से यहां के छात्र बहुत ही संयमित होकर हेमंत सरकार से मांग कर रहे हैं. निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए इनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए आगे कदम बढ़ाए और इनकी मांगों को पूरा करे. उन्होंने कहा कि आज जेपीएससी हो या जेएसएससी यानि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि झारखंड के छात्रों के साथ सरकार अन्याय कर रही है. उन्होंने कहा कि यहां जिस तरह सीटें बेची जा रही हैं, उससे छात्रों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है.

अनियमितता को दूर करना चाहिएः केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अभिभावक गरीब रहते हुए भी अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं. अब जब सीट ही बिक जाएगी तो बच्चों का क्या होगा. उनके अभिभावक के त्याग का क्या होगा. पिछले 6-7 वर्षों से यह देखने को मिल रहा है कि एक सेंटर के कई अभ्यर्थी पास कर जा रहे हैं. इस तरह की अनियमितता को दूर करना चाहिए.

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अन्नपूर्णा देवी का राहुल पर हमला
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