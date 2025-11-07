ETV Bharat / state

खोले के हनुमान मंदिर में अन्नकूट: 1971 में 5 किलो अन्न से शुरू हुआ, इस साल 250 क्विंटल की प्रसादी होगी वितरित

5 किलो से 250 क्विंटल तक पहुंची प्रसादी: उन्होंने बताया कि खोले के हनुमान मंदिर में अन्नकूट का आयोजन सबसे पहले वर्ष 1971 में 5 किलो अन्न से शुरू हुआ था. अब वर्ष 2025 में अन्नकूट 250 क्विंटल अन्न प्रसादी तक पहुंच गया है. अन्नकूट प्रसादी बनाने का काम शनिवार रात्रि से प्रारंभ होकर रविवार देर रात तक चलेगा. अन्नकूट प्रसादी व 56 व्यंजनों का भोग सर्वप्रथम लक्ष्मण डूंगरी के शिखर पर विराजे श्रीराम, हनुमानजी, अन्नपूर्णा, गायत्री व माता वैष्णो, द्वादश ज्योतिर्लिंग सहित खोले के सभी देवालयों में लगाया जाएगा.

लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद: श्री नरवर आश्रम सेवा समिति (प्रन्यास) के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि खोले के हनुमान मंदिर में होने वाले 65वें अन्नकूट समारोह में 1.75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पंगत प्रसादी में आने की उम्मीद है. ब्रह्मलीन बाबा राधेलाल जी चौबे की स्थापित परम्पराओं के अनुसार जात-पात, छोटे-बड़े और अधिकारी कर्मचारी राजनेता सभी एक ही पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करते हैं. वर्ष 2017 में 1.25 लाख भक्तजनों का अनुशासित प्रसादी ग्रहण करने का कीर्तिमान गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है.

जयपुर: प्राचीन खोले के हनुमान जी मंदिर में अन्नकूट कार्यक्रम सन 1971 में 5 किलो अन्न से शुरू हुआ था. अब यह अन्नकूट वर्ष 2025 में 250 क्विंटल तक पहुंच गया है. 9 नवंबर को खोले के हनुमान मंदिर परिसर में 65वां अन्नकूट कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है. इस बार अन्नकूट कार्यक्रम में 1.75 लाख से 2 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है. भक्त दोपहर 12.30 बजे से रात्रि 11 बजे तक अन्नकूट प्रसादी पा सकेंगे. हनुमान जी को 30 किलो चांदी की पोशाक धारण करवाई जाएगी. साथ ही अन्नकूट का भोग आसपास के 61 मंदिरों में भी भेजा जाएगा.

मंदिर में तैयार की जा रही अन्नकूट प्रसादी (ETV Bharat Jaipur)

अन्नकूट में शामिल होंगे 8 व्यंजन: कार्यक्रम के मुख्य संयोजक ओमजी रावत ने बताया कि अन्नकूट में 8 व्यंजन शामिल होंगे जिनमें मूंग, चौला, बाजरा, चावल, गडमढ सब्जी, कढ़ी के साथ हलवा और भुजिए शामिल होंगे. उत्सव के दौरान रविवार को खोले के हनुमान जी के फल-सब्जी की झांकी, श्री आनन्देश्वर महादेव के अन्न की झांकी, सियाराम जी महाराज की छप्पन भोग की झांकी, श्री गणेश जी के लड्डुओं की झांकी आकर्षण का केन्द्र रहेगी. इसके अलावा अन्नपूर्णा माता के मंदिर में विभिन्न व्यंजनों की झांकी अन्नकूट स्थल पर शिव परिवार की बर्फ की झांकी, परिसर में मौजूद अन्य देवालयों में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई जाएंगी. इसके अलावा आसपास के क्षेत्र के 61 मंदिरों में भी प्रसादी का भोग लगेगा. खोले के हनुमान मन्दिर परिसर के पास स्थित हड्डीशाह बाबा की मजार पर भी छप्पन भोग, अन्नकूट की प्रसादी और चादर चढ़ाई जाएगी.

खोले के हनुमान मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

रात 11 बजे तक चलेगी प्रसादी: समिति के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि 9 नवम्बर को अन्नकूट समारोह की शुरूआत प्रातः हनुमान जी महाराज के अभिषेक, चौला धारण, श्रृंगार, 56 भोग और फल-सब्जियों की झांकी से होगा. प्रातः 9 से 10 बजे तक वेद विद्यालय के छात्रों की ओर से वेद उच्चारण, प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक शिव सत्संग मण्डल की ओर से हरिनाम संकीर्तन होगा. सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सुन्दर बैण्ड की ओर से बैण्ड वादन, 11.30 बजे संत-महंतों की ओर से हनुमानजी के अन्नकूट भोग की महाआरती, श्री नरवर आश्रम सेवा समिति की ओर से संत-महंतों का सम्मान, दोपहर 12:30 बजे से भक्तों के लिए प्रसादी प्रारंभ होगी, जो रात्रि 11 बजे तक चलती रहेगी.

निशुल्क जांच और दवा का वितरण: दोपहर 1 से 3 बजे तक श्याम ज्योति भजन संध्या और 3 से 5 बजे तक श्रीगुरूकृपा जागरण मण्डल की ओर से भजन गायन होगा. 5 से 7 बजे तक पीआर स्वामी और 7 से 9 बजे तक मोहन बालोदिया की ओर से राम मंदिर में भजन प्रस्तुत किए जाएंगे. प्रसादी स्थल पर सायं 6 से 8 बजे तक अशोका बैंड की ओर से बैंड वादन किया जाएगा. अन्नकूट स्थल पर सवाई मानसिंह अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों की टीम के साथ श्री नरवर आयुर्वेद औषधालय की ओर से निशुल्क जांच और दवा का वितरण होगा.

अन्नकूट महोत्सव का निमंत्रण दिखाते समिति पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

41 भट्टियों पर बनेगी प्रसादी: प्रचार मंत्री द्वारका प्रसाद सोढ़ानी ने बताया कि छप्पन भोग तैयार किया जा रहा है. अन्नकूट प्रसादी के लिए 41 भट्टियों पर दिन-रात काम चलेगा. प्रसादी के लिए अलग-अलग 13 खण्डों की व्यवस्था की गई है. जिसमें सैंकड़ों की संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग प्रसादी वितरण का कार्य करेंगे. अन्नकूट समारोह के लिए विभिन्न तरह की समितियां बनाई गई है, जिसमें चार हजार कार्यकर्ता और श्रद्धालु विभिन्न तरह की सेवाएं देकर समारोह को सुचारू बनाने की व्यवस्था करेंगे. मन्दिर परिसर को पूरी तरह सजाया-संवारा जा रहा है.