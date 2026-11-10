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वाराणसी में अन्नकूट महोत्सव; बाबा विश्वनाथ को 21, मां अन्नपूर्णा को लगा 511 क्विंटल का भोग, सूरन का लड्डू रहा आकर्षण का केंद्र

बाबा विश्वनाथ को लगा 21 क्विंटल मिठाइयों का भोग. ( Photo Credit; Kashi Vishwanath Trust Social Media )

वाराणसी : धर्मनगरी काशी में आज धूमधाम से अन्नकूट का पर्व मनाया गया. इस मौके पर एक नया इतिहास भी रच गया. सुबह जहां बाबा विश्वनाथ के धाम में 21 क्विंटल मिठाइयों का भोग लगा, तो दोपहर में मां अन्नपूर्णा के दरबार में 511 क्विंटल का महाभोग लगाया गया. 5 दिन में लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई. आज रात 11:30 बजे महाआरती के बाद मां अन्नपूर्णा का स्वर्ण पट बंद हो जाएगा और एक साल बाद फिर से धनतेरस के मौके पर भक्तों के लिए खुलेगा. इस दौरान मां के दरबार मे चढ़ा सुरन का लड्डू आकर्षण का केंद्र रहा.

बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह महादेव के श्रृंगार के साथ 21 क्विंटल बूंदी लड्डू, मेवा लड्डू और पारंपरिक मिठाइयों के साथ भोग लगाया गया. इस मौके पर बाबा की पांच बदन रजत चल प्रतिमा की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो टेढ़ी नाम स्थित है. महंत परिवार के आवास से प्रारंभ होकर शहनाई व डमरू की मंगल ध्वनि, हर-हर महादेव की उद्घोष के साथ गर्भगृह में विराजमान हुई. इसके बाद बाबा विश्वनाथ की मध्यान्ह भोग आरती विधि विधान पूर्वक संपन्न की गई.