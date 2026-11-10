वाराणसी में अन्नकूट महोत्सव; बाबा विश्वनाथ को 21, मां अन्नपूर्णा को लगा 511 क्विंटल का भोग, सूरन का लड्डू रहा आकर्षण का केंद्र
आज रात 11:30 बजे महाआरती के बाद मां अन्नपूर्णा का स्वर्ण पट बंद हो जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:29 PM IST
वाराणसी : धर्मनगरी काशी में आज धूमधाम से अन्नकूट का पर्व मनाया गया. इस मौके पर एक नया इतिहास भी रच गया. सुबह जहां बाबा विश्वनाथ के धाम में 21 क्विंटल मिठाइयों का भोग लगा, तो दोपहर में मां अन्नपूर्णा के दरबार में 511 क्विंटल का महाभोग लगाया गया. 5 दिन में लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई. आज रात 11:30 बजे महाआरती के बाद मां अन्नपूर्णा का स्वर्ण पट बंद हो जाएगा और एक साल बाद फिर से धनतेरस के मौके पर भक्तों के लिए खुलेगा. इस दौरान मां के दरबार मे चढ़ा सुरन का लड्डू आकर्षण का केंद्र रहा.
बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह महादेव के श्रृंगार के साथ 21 क्विंटल बूंदी लड्डू, मेवा लड्डू और पारंपरिक मिठाइयों के साथ भोग लगाया गया. इस मौके पर बाबा की पांच बदन रजत चल प्रतिमा की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो टेढ़ी नाम स्थित है. महंत परिवार के आवास से प्रारंभ होकर शहनाई व डमरू की मंगल ध्वनि, हर-हर महादेव की उद्घोष के साथ गर्भगृह में विराजमान हुई. इसके बाद बाबा विश्वनाथ की मध्यान्ह भोग आरती विधि विधान पूर्वक संपन्न की गई.
*प्रेस विज्ञप्ति:- 10 नवम्बर, 2026* *अन्नकूट पर्व के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य आयोजन* वाराणसी, 10 नवम्बर । कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट पर्व का अत्यंत भव्य और श्रद्धामय आयोजन संपन्न हुआ। अन्नकूट पर्व, भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला यह पावन पर्व, अन्न की समृद्धि, अन्न सुरक्षा और कृतज्ञता की भावना का प्रतीक है। "अन्नकूट" पर्व प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने की परंपरा का द्योतक है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आज के इस पावन अवसर पर भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव का श्रृंगार 21 क्विंटल विविध प्रकार की मिष्ठानों से किया गया। श्रृंगार हेतु जिन प्रमुख मिष्ठानों का उपयोग किया गया उनमें बूंदी लड्डू, मेवा लड्डू तथा अन्य पारंपरिक मिठाइयाँ प्रमुख रूप से सम्मिलित थीं। पूरे धाम परिसर को पुष्पों, दीपों और सुगंधित धूप से अलंकृत किया गया, जिससे सम्पूर्ण वातावरण भक्ति और उल्लास से परिपूर्ण हो उठा। अन्नकूट पर्व के शुभ अवसर पर भगवान श्री विश्वनाथ, माता गौरी एवं गणेश जी की पंचबदन रजत चल-प्रतिमा की भव्य शोभायात्रा टेढ़ीनीम स्थित महंत परिवार के आवास से प्रारंभ होकर शहनाई व् डमरू की मंगल ध्वनि और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ गर्भगृह में उत्सव पूर्वक विराजमान हुई, जिसके पश्चात गर्भगृह में श्री विश्वनाथ जी की मध्याह्न भोग आरती विधि-विधानपूर्वक सम्पन्न की गई। इस पावन अवसर पर श्री विश्वेश्वर को विभिन्न प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किया गया। भोग आरती के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण अन्नकूट पर्व की विशेष परंपरा का अभिन्न अंग है। श्रद्धालुओं ने आनंदित भावपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और भगवान विश्वनाथ से समृद्धि, स्वास्थ्य एवं शांति की कामना की। अन्नकूट पर्व हमारी धार्मिक परंपरा के साथ साथ सनातन धर्म के सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक भी है। यह पर्व सनातन समाज में एकता, विश्व बंधुत्व, सहयोग और दान की भावना को सुदृढ़ करता है। इस दिन भक्तगण एकत्र होकर न केवल भगवान विश्वनाथ जी की पूजा-अर्चना करते हैं, बल्कि एक-दूसरे के साथ मिलकर पर्वोल्लास और आनंद का आदान-प्रदान भी करते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में संपन्न यह अन्नकूट महोत्सव न केवल आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि यह सनातन समाज के समरसता, सहयोग और आध्यात्मिक उत्थान का भी दिव्य संदेश लेकर आया। *II श्री काशीविश्वनाथो विजयतेतराम II*— Shri Kashi Vishwanath Temple Trust (@ShriVishwanath) November 10, 2026
विश्वनाथ मंदिर के सीईओ सत्यम मिश्रा ने बताया कि अन्नकूट हमारी परंपरा के साथ सनातन धर्म के सामाजिक आध्यात्मिक मूल्य की जीवंतता का प्रतीक है. यह पर्व सनातन समाज में एकता विश्व बंधुत्व सहयोग और दान की भावना को सुदृढ़ करता है. उन्होंने कहा कि आज भक्तों ने हर्षोउल्लास के साथ अन्नकूट के महापर्व को मनाया. इसी क्रम में मां अन्नपूर्णा का दरबार भी महाभोग से सजाया गया.
श्री काशी विश्वनाथ जी की मध्यान्ह-भोग आरती I #kashi #darshan #kashivishwanath #VishwanathDham #blessings https://t.co/d14AOJ7oyV— Shri Kashi Vishwanath Temple Trust (@ShriVishwanath) November 10, 2026
मंदिर के महंत शंकर पुरी महाराज ने मां की आरती उतारी और उसके बाद छप्पन प्रकार के भोग अर्पित किए गए, जिनमें कच्चा-पक्का मिलकर 40 तरह की मिठाई, 20 तरह की नमकीन थी और इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र सूरन का लड्डू रहा. इस मौके पर महंत शंकर पुरी महाराज ने भक्तों को महाप्रसाद परोसा. उन्होंने बताया कि इस महाप्रसाद को तैयार करने में 121 कारीगर लगे हुए हैं. ये कारीगर 3 पीढ़ियों से सेवा दे रहे है, जिनमें लगभग 30 महिला कारीगर है. उन्होंने बताया कि 5 दिनों में देश-विदेश से 10 लाख से ज्यादा भक्त मां के दरबार में दर्शन कर चुके हैं.
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