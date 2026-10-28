बुलंदशहर में अन्नदाता सम्मान संकल्प ट्रैक्टर रैली; BJP विधायक ने CM योगी को बताया "कलयुग का हनुमान"
बुलंदशहर में बुधवार को सदर विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में अन्नदाता किसान सम्मान संकल्प ट्रैक्टर रैली निकाली गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:04 PM IST
बुलंदशहर : बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में "अन्नदाता किसान सम्मान संकल्प ट्रैक्टर रैली" निकाली गई. इस दौरान विधायक ने सीएम योगी को "कलयुग का हनुमान" बताते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में हर तरफ रामराज है. उन्होंने दावा किया कि 2027 में तीसरी बार सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी.
बुलंदशहर में बुधवार को सदर विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में अन्नदाता किसान सम्मान संकल्प ट्रैक्टर रैली निकाली गई. रैली में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. रैली को बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी ने गंगानगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है. उन्होंने कहा कि देश में 2014 से पीएम मोदी और 2017 से उत्तरे प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है. पिछले 9 साल में सीएम योगी ने जनता और किसानों के लिए बहुत सारे काम किए हैं. किसान सम्मान निधि से लेकर 5 लाख का किसान बीमा तक किसान हित में काम किए गए.
उन्होंने कहा कि व्यापारियों का पलायन रुक गया. 9 लाख युवाओं को नौकरी दी गई, हर तरफ रामराज है. उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर से 2027 में तीसरी बार सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि अन्नदाता ने इस रैली के माध्यम से बता दिया कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है.
इस दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी ने समाजवादी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में गुंडई और माफियागिरी होती थी.
यह भी पढ़ें : सीएम योगी से मिली फिल्म 'हनुमान अंश' की टीम, गुरु गोरखनाथ व नाथ संप्रदाय से संबंधित फिल्म के दृश्य देखे