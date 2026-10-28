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बुलंदशहर में अन्नदाता सम्मान संकल्प ट्रैक्टर रैली; BJP विधायक ने CM योगी को बताया "कलयुग का हनुमान"

बुलंदशहर में अन्नदाता सम्मान संकल्प ट्रैक्टर रैली ( Photo credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर : बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में "अन्नदाता किसान सम्मान संकल्प ट्रैक्टर रैली" निकाली गई. इस दौरान विधायक ने सीएम योगी को "कलयुग का हनुमान" बताते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में हर तरफ रामराज है. उन्होंने दावा किया कि 2027 में तीसरी बार सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी.

बुलंदशहर में बुधवार को सदर विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में अन्नदाता किसान सम्मान संकल्प ट्रैक्टर रैली निकाली गई. रैली में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. रैली को बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी ने गंगानगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.