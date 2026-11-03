दंतेवाड़ा में किसानों की अन्नदाता गर्जना रैली, जैविक उत्पादों का मांगा सही दाम
दंतेवाड़ा में जैविक खेती करने वाले किसानों ने फसल के सही दाम की मांग करते हुए अन्नदाता गर्जना रैली की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 5:40 PM IST
दंतेवाड़ा : जहां एक ओर जिले की जैविक खेती को दिल्ली में 100% जैविक उत्पादन के लिए सम्मान मिला, भूमगादी ब्रांड 35 से ज्यादा शहरों में बिक रहा है. वहीं दूसरी ओर उसी जिले के किसानों को अपनी उपज का दाम पाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है. आंवराभाटा में भारतीय किसान संघ ने 'अन्नदाता गर्जना रैली' कर 16 सूत्रीय मांगों के साथ सरकार को चेताया है
किसानों की परेशानी
सम्मान देशभर में, परेशानी खेत में, यही दंतेवाड़ा की हकीकत है.किसानों का कहना है जैविक खेती में मेहनत ज्यादा, उत्पादन कम होता है. जैविक धान 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़, जबकि रासायनिक से 12 से 14 क्विंटल होता है. फिर भी बाजार में दोनों का दाम एक जैसा है.भूमगादी ब्रांड के नाम से 12 किस्म के चावल, कोदो-कुटकी-रागी समेत 20 उत्पाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु तक 65 रिटेल दुकानों में बिक रहे हैं.लेकिन किसान पूछ रहा है.लेकिन जितनी मांग महानगरों में हो रही है,उतना मुनाफा किसानों को नहीं मिल रहा है.
रैली में सबसे बड़ी मांग
- जैविक मंडी अलग बने
- धान के तीन दाम तय हों
- मोटा धान 5500, पतला 6000, सुगंधित 7000 रुपये क्विंटल
- बाढ़ प्रभावित किसानों को 65 हजार प्रति एकड़ मुआवजा
- भूमगादी का संचालन NGO से हटाकर किसानों को सौंपा जाए
- कोदो-कुटकी-रागी 200 रुपये किलो
- जैविक मान्यता के साथ खरीदी
सभी किस्मों के धान की एक समान कीमत निर्धारित करने से गुणवत्ता और विशेष किस्मों का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता.इसलिए धान की अलग-अलग श्रेणियां बनाकर समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए- बल्लू भवानी,किसान
65 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा भी रैली में जोर-शोर से उठा. किसान संघ ने प्रभावित किसानों को 65 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की मांग की है. किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे अगली फसल की तैयारी और परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में उचित मुआवजा और समय पर फसल बीमा भुगतान जरूरी है.
अन्नदाता गर्जना रैली के माध्यम से किसान संघ ने जैविक खेती और कृषि उपज के उचित मूल्य के अलावा कई अन्य समस्याओं को भी उठाया.
1. जैविक धान एवं सब्जियों के लिए अलग मंडी की स्थापना
2. मोटा, पतला और सुगंधित धान की अलग-अलग दरों पर खरीदी
3. किसानों के नाम पर संचालित अनियमित एनजीओ की जांच
4. भूमगादी का संचालन एनजीओ के हस्तक्षेप से मुक्त कर किसानों को सौंपना
5. जिले में नए उप संचालक कृषि की पदस्थापना
6. बाढ़ प्रभावित किसानों को 65 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
7. सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करना
8. लंबित फसल बीमा राशि का भुगतान
9. किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ करना
10. चेकडैम एवं क्षतिग्रस्त बांधों का जीर्णोद्धार और सिंचाई सुविधा का विस्तार
11. नक्सल प्रभावित गांवों में नलकूप खनन एवं बाड़ी योजना का लाभ
12. गाय शेड, सुअर पालन, बकरी पालन एवं गोबर गैस संयंत्र के लिए पूर्ण अनुदान
13. कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती
14. कोदो, कुटकी एवं रागी की 200 रुपये प्रति किलो की दर से जैविक मान्यता के साथ खरीदी
15. कृषि यंत्रों एवं उपकरणों का पारदर्शी वितरण शामिल है.
सम्मान से आगे बढ़कर किसानों को आर्थिक लाभ कब?
किसानों का कहना है कि दंतेवाड़ा को जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है, लेकिन इस सम्मान का वास्तविक लाभ खेतों में मेहनत करने वाले किसानों तक पहुंचना भी जरूरी है. केवल जैविक उत्पादन का तमगा मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी. इसके लिए जैविक उत्पादों की खरीदी, विपणन, भंडारण और उचित मूल्य की स्थायी व्यवस्था बनानी होगी.
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