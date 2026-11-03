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दंतेवाड़ा में किसानों की अन्नदाता गर्जना रैली, जैविक उत्पादों का मांगा सही दाम

दंतेवाड़ा में किसानों की अन्नदाता गर्जना रैली ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा : जहां एक ओर जिले की जैविक खेती को दिल्ली में 100% जैविक उत्पादन के लिए सम्मान मिला, भूमगादी ब्रांड 35 से ज्यादा शहरों में बिक रहा है. वहीं दूसरी ओर उसी जिले के किसानों को अपनी उपज का दाम पाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है. आंवराभाटा में भारतीय किसान संघ ने 'अन्नदाता गर्जना रैली' कर 16 सूत्रीय मांगों के साथ सरकार को चेताया है

सम्मान देशभर में, परेशानी खेत में, यही दंतेवाड़ा की हकीकत है.किसानों का कहना है जैविक खेती में मेहनत ज्यादा, उत्पादन कम होता है. जैविक धान 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़, जबकि रासायनिक से 12 से 14 क्विंटल होता है. फिर भी बाजार में दोनों का दाम एक जैसा है.भूमगादी ब्रांड के नाम से 12 किस्म के चावल, कोदो-कुटकी-रागी समेत 20 उत्पाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु तक 65 रिटेल दुकानों में बिक रहे हैं.लेकिन किसान पूछ रहा है.लेकिन जितनी मांग महानगरों में हो रही है,उतना मुनाफा किसानों को नहीं मिल रहा है.

दंतेवाड़ा में किसानों की अन्नदाता गर्जना रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रैली में सबसे बड़ी मांग

जैविक मंडी अलग बने

धान के तीन दाम तय हों

मोटा धान 5500, पतला 6000, सुगंधित 7000 रुपये क्विंटल

बाढ़ प्रभावित किसानों को 65 हजार प्रति एकड़ मुआवजा

भूमगादी का संचालन NGO से हटाकर किसानों को सौंपा जाए

कोदो-कुटकी-रागी 200 रुपये किलो

जैविक मान्यता के साथ खरीदी

दंतेवाड़ा के किसानों ने की अन्नदाता गर्जना रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सभी किस्मों के धान की एक समान कीमत निर्धारित करने से गुणवत्ता और विशेष किस्मों का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता.इसलिए धान की अलग-अलग श्रेणियां बनाकर समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए- बल्लू भवानी,किसान

65 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा

प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा भी रैली में जोर-शोर से उठा. किसान संघ ने प्रभावित किसानों को 65 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की मांग की है. किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे अगली फसल की तैयारी और परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में उचित मुआवजा और समय पर फसल बीमा भुगतान जरूरी है.

अन्नदाता गर्जना रैली के माध्यम से किसान संघ ने जैविक खेती और कृषि उपज के उचित मूल्य के अलावा कई अन्य समस्याओं को भी उठाया.



1. जैविक धान एवं सब्जियों के लिए अलग मंडी की स्थापना

2. मोटा, पतला और सुगंधित धान की अलग-अलग दरों पर खरीदी

3. किसानों के नाम पर संचालित अनियमित एनजीओ की जांच

4. भूमगादी का संचालन एनजीओ के हस्तक्षेप से मुक्त कर किसानों को सौंपना

5. जिले में नए उप संचालक कृषि की पदस्थापना

6. बाढ़ प्रभावित किसानों को 65 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा