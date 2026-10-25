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गर्भवती महिलाओं की 9 जांचें करना सीखेंगी उदयपुर की 670 ANM, राजस्थान में पहली बार लागू होगा मॉड्यूल

गर्भवती महिला की जांचें करेंगी ANM ( ETV Bharat )

उदयपुर : गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए अब केवल संसाधन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्यकर्मियों को जांच करने में दक्ष बनाना भी चिकित्सा विभाग की प्राथमिकता है. इसी दिशा में उदयपुर जिले में नई पहल की जा रही है. जिले की 670 ऑग्जिलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) को अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के साथ रखकर 9 प्रमुख जांचों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.

सीएमएचओ द्वितीय डॉ. एम.एस. राठौड़ के अनुसार गर्भवती महिलाओं की जांच और एएनएम के प्रशिक्षण की स्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी. आरसीएचओ डॉ. राकेश गुप्ता इसकी सीधी मॉनिटरिंग करेंगे. प्रशिक्षण पूरा होने पर संबंधित अस्पताल के प्रभारी अधिकृत प्रमाणपत्र जारी करेंगे, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. इसके लिए विभाग समर्पित पोर्टल तैयार कर रहा है, ताकि प्रशिक्षित एएनएम का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे.