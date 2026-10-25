गर्भवती महिलाओं की 9 जांचें करना सीखेंगी उदयपुर की 670 ANM, राजस्थान में पहली बार लागू होगा मॉड्यूल
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एएनएम फील्ड में उपलब्ध जांच किट का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगी.
Published : October 25, 2026 at 12:23 PM IST
उदयपुर : गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए अब केवल संसाधन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्यकर्मियों को जांच करने में दक्ष बनाना भी चिकित्सा विभाग की प्राथमिकता है. इसी दिशा में उदयपुर जिले में नई पहल की जा रही है. जिले की 670 ऑग्जिलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) को अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के साथ रखकर 9 प्रमुख जांचों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.
सीएमएचओ द्वितीय डॉ. एम.एस. राठौड़ के अनुसार गर्भवती महिलाओं की जांच और एएनएम के प्रशिक्षण की स्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी. आरसीएचओ डॉ. राकेश गुप्ता इसकी सीधी मॉनिटरिंग करेंगे. प्रशिक्षण पूरा होने पर संबंधित अस्पताल के प्रभारी अधिकृत प्रमाणपत्र जारी करेंगे, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. इसके लिए विभाग समर्पित पोर्टल तैयार कर रहा है, ताकि प्रशिक्षित एएनएम का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे.
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प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एएनएम फील्ड में उपलब्ध जांच किट का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगी. ऑनलाइन मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखने वाला यह मॉड्यूल लागू करने वाला उदयपुर राजस्थान का पहला जिला बनेगा. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच की जाती है.
इन जांचों के जरिए गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन किया जाता है, लेकिन कई बार स्वास्थ्य केंद्रों पर लैब टेक्नीशियन की अनुपलब्धता के कारण जांच प्रभावित होने की स्थिति बनती है. ऐसे में चिकित्सा विभाग ने एएनएम को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है, ताकि वे उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकें. यह प्रशिक्षण सीएमएचओ प्रथम और द्वितीय के क्षेत्र में आने वाली एएनएम को चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य जांच की प्रक्रिया में उनकी दक्षता बढ़ाना और फील्ड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है.
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सितंबर में 14,592 गर्भवती महिलाओं की जांच : जिले में पीएमएसएमए के तहत सितंबर महीने में एएनएम ने 14,592 गर्भवती महिलाओं की जांच की. यह आंकड़ा बताता है कि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में एएनएम की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है. ऐसे में जांच की प्रक्रिया में व्यावहारिक दक्षता बढ़ने से रिपोर्ट की सटीकता और विश्वसनीयता बेहतर करने में मदद मिल सकती है.
एएनएम सीखेंगी ये नौ तरह की जांच : प्रशिक्षण के दौरान एएनएम को यूरिन प्रेग्नेंसी टेस्ट, हीमोग्लोबिन जांच, ब्लड प्रेशर मापन, वजन मापन, लंबाई मापन, ब्लड शुगर टेस्ट, यूरिन में एल्बुमिन और शुगर की जांच, एचआईवी स्क्रीनिंग और वीडीआरएल जांच का अभ्यास कराया जाएगा. इन जांचों के लिए एएनएम के पास किट उपलब्ध रहती है. प्रशिक्षण के बाद वे अस्पताल के अलावा फील्ड और घर-घर जाकर भी इन जांचों को अधिक दक्षता से कर सकेंगी.
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मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कोशिश : इस पहल का महत्व केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है. विभाग का प्रयास है कि एएनएम अपनी जांच किट का इस्तेमाल आत्मविश्वास और दक्षता के साथ कर सकें. इससे स्वास्थ्य केंद्रों और फील्ड में जांच की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही, गर्भवती महिलाओं को समय पर जरूरी जांच उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत हो सकेगी.