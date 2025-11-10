ETV Bharat / state

वीडियो कॉल के बाद शिक्षिका ने की आत्महत्या, युवक के 26 मिस्ड कॉल से होगा खुलासा

पटना में एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने कमरे से मोबाइल बरामद की है जिसपर 26 मिस्ड कॉल थे.

Teacher kill herself In Patna
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 10, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार के पटना में शिक्षिका की मौत के बाद सभी हैरान हैं. शिक्षिका का शव एएनएम ट्रेनिंग स्कूल के पहले मंजिल के कमरे से पंखा से लटका मिला है. पुलिस ने प्रथम दृष्यटा आत्महत्या की पुष्टि की है. कमरे से मृतका का फोन बरामद किया गया है, जिससे कई खुलासे हो सकते हैं.

2 साल से कार्यरत थी शिक्षिका: घटना शहर के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह की है. मृतका की पहचान समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र ताजपुर निवासी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार मृतका 2 साल से ANM ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी. कुछ दिन पहले वह छुट्टी पर अपने घर समस्तीपुर गई हुई थी. रविवार को पटना लौटी थी.

शास्त्रीनगर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार (ETV Bharat)

कमरे में लटका मिला शव: मृतका रविवार की शाम हॉस्टल लौटी थी. रात में किसी ने उन्हें देखा नहीं था. सुबह जब अन्य स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला. 10 बजे स्कूल प्रबंधन ने कमरे में शिक्षिका का शव फंदे से लटका देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस कमरे से बरामद मोबाइल फोन, कमरे की वस्तुओं और मृतका के निजी सामानों की जांच कर रही है.

Teacher kill herself In Patna
पटना में एएनएम ट्रेनिंग स्कूल (ETV Bharat)

जांच के लिए पहुंची फोरेंसिक टीम: शास्त्रीनगर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि कमरे को सील कर फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से जांच की और साक्ष्य जुटाए. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है.

"प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. मृतका के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. परिजनों के पटना पहुंचने के बाद उनके बयान दर्ज किए जाएंगे. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी." -रविंद्र कुमार, थाना प्रभारी, शास्त्रीनगर

Teacher kill herself In Patna
घटनास्थल पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

26 मिस्ड कॉल से होगा खुलासा: इधर, घटना को लेकर सहकर्मियों और छात्रों ने बताया कि शिक्षिका स्वभाव से हंसमुख और मिलनसार थी. किसी तरह के तनाव में नहीं दिखती थी. वहीं पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. सूत्रों से यह भी पता चला कि पुलिस ने जो मोबाइल फोन बरामद किया है, उसमें किसी युवक का वीडियो कॉल और 26 से ज्याद मिस्ड कॉल थे, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है.

आत्महत्या समाधान नहीं: आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है. अगर किसी समस्या से परेशान और इस तरह का ख्याल आता है तो अपने दोस्त या रिश्तेदार या फिर किसी शुभचिंतक से बात करें और मदद मांगे. इससे भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो दिए गए इस नंबर पर तुरंत संपर्क करे. आपकी मदद की जाएगी.

  • स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)
  • जीवन आस्था हेल्पलाइन- 18002333330
  • टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर- 1800914416
  • iCall, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- 9152987821
  • ईमेल- icall@tiss.edu
  • फेसबुक- iCALL Psychosocial Helpline
  • एक्स- @iCALLhelpline
  • NIMH हेल्पलाइन : 988

ये भी पढ़ें: बिहार में प्रेमी जोड़े का मिला शव, हत्या या आत्महत्या में उलझी पुलिस

TAGGED:

TEACHER SUSPICIOUS DEATH IN PATNA
PATNA NEWS
पटना में शिक्षिका की मौत
TEACHER DEATH IN PATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के मायने, जानिए 1952 से 2020 तक कब पड़े थे सबसे ज्‍यादा वोट

बंपर वोटिंग के बावजूद पटना के शहरी इलाकों में कम मतदान, किसके लिए है खतरे की घंटी?

बिहार में पहले चरण के मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल, किस ओर कर रहे इशारा?

AIMIM का साथ.. 55% युवाओं का जोश, क्या गया में चिंटू भैया बनेंगे वजीरगंज के गेम-चेंजर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.