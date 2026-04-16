कानोड़ सीएचसी क्वार्टर में ANM ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही डॉक्टर की भूमिका की जांच
पुलिस ने एएनएम आत्महत्या मामले में डॉक्टर के सरकारी क्वार्टर पर शव मिलने को लेकर जांच शुरू की है.
Published : April 16, 2026 at 2:06 PM IST
उदयपुर: जिले के कानोड़ थाना क्षेत्र में स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी के सरकारी क्वार्टर में एक ANM के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. घटना देर रात की बताई जा रही है. मामले से जुड़े डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस आत्महत्या के कारणों और डॉक्टर की भूमिका की भी जांच पड़ताल कर रही है.
थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि मृतका कि पहचान अनीता के रूप में हुई है, जो पास ही राजपुरा सीएचसी में कार्यरत थी. अनीता पिछले चार दिनों से डॉक्टर के सरकारी क्वार्टर में ही रह रही थी. घटना की रात उसने क्वार्टर में ही आत्महत्या कर ली. घटना के बाद डॉक्टर ने ही शव को सीढ़ियों के पास रख दिया. इसके बाद उसने मृतका के परिजनों को सूचना दी और मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन डॉक्टर वहां मौजूद नहीं मिला.
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डॉक्टर की तलाश में तुरंत नाकाबंदी कराई गई. देर रात करीब 1 बजे चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने डॉक्टर सुरेंद्र बिजारणिया को पकड़ लिया और कानोड़ पुलिस के हवाले कर दिया. परिजनों की मांग पर शव को उदयपुर के एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, जिसमें आत्महत्या के कारणों और डॉक्टर की भूमिका को लेकर सभी पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है.