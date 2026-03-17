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आदित्यपुर नगर निगम: 1 वोट से जीतकर अंकुर सिंह बने डिप्टी मेयर, कहा क्षेत्र का विकास रहेगा प्राथमिकता

सरायकेला: आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के लिए हुआ चुनाव बेहद रोमांचक मोड़ पर समाप्त हुआ. कशमकश भरे इस चुनावी मुकाबले में अंकुर सिंह ने अपनी प्रतिद्वंद्वी अर्चना सिंह को मात्र एक वोट के अंतर से पराजित कर डिप्टी मेयर की कुर्सी अपने नाम की. जीत के तुरंत बाद सरायकेला डीसी ऑफिस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मेयर संजय सरदार ने नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अंकुर सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

जानकारी देते मेयर और डिप्टी मेयर (ईटीवी भारत)

विकास और वेस्ट मैनेजमेंट​ रहेगा प्राथमिकता: मेयर

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कुल 35 वार्ड पार्षदों ने हिस्सा लिया. गुप्त मतदान के बाद हुई गिनती में मुकाबला काफी नजदीकी रहा है. जिसमें ​अंकुर सिंह को 18 वोट और ​अर्चना सिंह को 17 वोट मिले और अंकुर सिंह एक वोट से जीत दर्ज की. शपथ ग्रहण के बाद मेयर संजय सरदार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना उनकी पहली प्राथमिकता है. उन्होंने विशेष रूप से क्षेत्र की साफ-सफाई और पेयजल समस्याओं को दुरुस्त करने पर बल दिया.



​नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अंकुर सिंह ने अपने संबोधन में एक बड़ा लक्ष्य साझा किया. उन्होंने कहा आदित्यपुर नगर निगम को झारखंड में वह मुकाम अब तक नहीं मिल पाया है, जिसका यह हकदार है. उनकी प्राथमिकता आदित्यपुर को राज्य के अग्रणी निगमों में शामिल करना और यहां के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम (कचरा प्रबंधन) को पूरी तरह दुरुस्त करना है. अंकुर सिंह ने आगे कहा कि वे मेयर के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विकास की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे.