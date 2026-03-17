ETV Bharat / state

आदित्यपुर नगर निगम: 1 वोट से जीतकर अंकुर सिंह बने डिप्टी मेयर, कहा क्षेत्र का विकास रहेगा प्राथमिकता

आदित्यपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर के लिए हुए मतदान में अंकुर सिंह एक वोट से जीत दर्ज किया है.

ADITYAPUR MUNICIPAL CORPORATION
डिप्टी मेयर को शपथ दिलाते मेयर (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 17, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरायकेला: आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के लिए हुआ चुनाव बेहद रोमांचक मोड़ पर समाप्त हुआ. कशमकश भरे इस चुनावी मुकाबले में अंकुर सिंह ने अपनी प्रतिद्वंद्वी अर्चना सिंह को मात्र एक वोट के अंतर से पराजित कर डिप्टी मेयर की कुर्सी अपने नाम की. जीत के तुरंत बाद सरायकेला डीसी ऑफिस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मेयर संजय सरदार ने नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अंकुर सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

जानकारी देते मेयर और डिप्टी मेयर (ईटीवी भारत)

विकास और वेस्ट मैनेजमेंट​ रहेगा प्राथमिकता: मेयर

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कुल 35 वार्ड पार्षदों ने हिस्सा लिया. गुप्त मतदान के बाद हुई गिनती में मुकाबला काफी नजदीकी रहा है. जिसमें ​अंकुर सिंह को 18 वोट और ​अर्चना सिंह को 17 वोट मिले और अंकुर सिंह एक वोट से जीत दर्ज की. शपथ ग्रहण के बाद मेयर संजय सरदार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना उनकी पहली प्राथमिकता है. उन्होंने विशेष रूप से क्षेत्र की साफ-सफाई और पेयजल समस्याओं को दुरुस्त करने पर बल दिया.


​नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अंकुर सिंह ने अपने संबोधन में एक बड़ा लक्ष्य साझा किया. उन्होंने कहा आदित्यपुर नगर निगम को झारखंड में वह मुकाम अब तक नहीं मिल पाया है, जिसका यह हकदार है. उनकी प्राथमिकता आदित्यपुर को राज्य के अग्रणी निगमों में शामिल करना और यहां के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम (कचरा प्रबंधन) को पूरी तरह दुरुस्त करना है. अंकुर सिंह ने आगे कहा कि वे मेयर के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विकास की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे.

​प्रशासनिक मुस्तैदी

पूरी चुनाव प्रक्रिया भारी सुरक्षा और प्रशासनिक सतर्कता के बीच संपन्न हुई. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल एक वोट के अंतर से मिली यह जीत सदन के भीतर भविष्य में होने वाली राजनीतिक सक्रियता का संकेत है. शपथ ग्रहण के बाद समर्थकों ने फूल-मालाओं के साथ नए डिप्टी मेयर का भव्य स्वागत किया.

ये भी पढ़ें: सरायकेला में एलपीजी किल्लत: आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों पर लटकी तालाबंदी की तलवार

सरायकेला के आदित्यपुर में दिनदहाड़े फायरिंग, अपराधियों ने बैटरी दुकान पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

आदित्यपुर नगर निगम: भाजपा समर्थित संजय सरदार की प्रचंड जीत, भुगलू सोरेन को दी करारी शिकस्त

TAGGED:

DYPTY MEYOR
DEPUTY MAYOR VOTING
सरायकेला
डिप्टी मेयर के लिए मतदान
ADITYAPUR MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.