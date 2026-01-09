ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी के माता-पिता का भालू से हुआ सामना, बाल-बाल बची जान, जानिए कैसे?

उत्तराखंड में भालुओं के आतंक से लोग काफी दहश्त में है. अंकिता के माता पिता का भी भालू से सामना हो गया था.

Etv Bharat
अंकिता भंडारी के माता-पिता का भालू से हुआ सामना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 9, 2026 at 8:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर अपने गांव लौट रहे दिवंगत अंकिता भंडारी के माता-पिता बाल-बाल बच गए. बताया जा रहा है कि अंकिता भंडारी के माता-पिता का सामना भालू से हुआ था. इस दौरान उनके साथ कार का ड्राइवर भी था, जो उन्हें देहरादून से छोड़ने से लिए आया था.

दरअसल, अंकिता भंडारी के माता-पिता ने सात जनवरी को देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी. सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने के बाद आठ जनवरी को अंकिता भंडारी के माता-पिता वापस गांव जा रहे थे. जानकारी के मुताबिक अपने गांव डोभ श्रीकोट पहुंचने से थोड़ा पहले ही अंकिता की माता की अचानक तबियत बिगड़ गई थी, जिस कारण उन्होंने गाड़ी रुकवाई. गाड़ी से उतरने के बाद अंकिता की माता कार से उतरकर सड़क किनारे उल्टी करने उतरी. इस दौरान अंकिता के पिता और ड्राइवर की कार से उतर गए, तभी वहां अचानक से भालू आ धमका.

बताया जा रहा है कि भालू को देखते ही तीनों (अंकिता का माता-पिता और ड्राइवर) तेजी से गाड़ी में बैठे गए. इसके बाद ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी दौड़ा दी, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली. अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद बीती 8 जनवरी को गांव लौट रहे थे. गांव के समीप डोभ-श्रीकोट में पत्नी सोनी देवी की तबियत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद वह उल्टी करने के लिए वाहन से बाहर उतरी. उसके साथ मैं और चालक भी उतरा.

मेरी पत्नी जब उल्टी कर ही रही थी. इसी दौरान एक भालू अचानक हमारी ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर सभी डर गए. इसके बाद हम तीनों तेजी से कार में बैठ गए. चालक ने वाहन को गांव की ओर दौड़ाया. उसके बाद ही सभी ने राहत की सांस ली.
-वीरेंद्र भंडारी, अंकिता भंडारी के पिता-

वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि डोभ-श्रीकोट गांव व आसपास के क्षेत्र में एक भालू सक्रिय है, जिसकी दहशत बनी है. उन्होंने जिला प्रशासन व वन विभाग से क्षेत्र को भालू के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की.

पढ़ें---

TAGGED:

BEAR ATTACK SRINAGAR
ANKITA BHANDARI MURDER CASE
अंकिता माता पिता भालू हमले से बचे
श्रीनगर में भालू का आतंक
ANKITA BHANDARI PARENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.