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गांधी पार्क में घरने पर बैठे अंकिता के माता-पिता, विनोद आर्य की बढ़ेंगी मुश्किलें?

गांधी पार्क में घरने पर बैठे अंकिता के माता-पिता ( ETV Bharat )

दरअसल, बीते दिनों विनोद आर्य और उनके साथ एक अधिवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अंकिता भंडारी की कथित व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक की थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंकिता और उनके कथित दोस्त को लेकर की गई टिप्पणियों ने नया विवाद खड़ा कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेशभर में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. अंकिता के माता-पिता ने इसे अपनी दिवंगत बेटी की निजता और सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए विरोध जताया.