गांधी पार्क में घरने पर बैठे अंकिता के माता-पिता, विनोद आर्य की बढ़ेंगी मुश्किलें?
Ankita Bhandari murder case: अंकिता पिता वीरेन्द्र भंडारी ने कहा विनोद आर्य और उनके सहयोगी उनकी बेटी को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 4:25 PM IST
देहरादून: अंकिता भंडारी के कथित चैट सार्वजनिक किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर अंकिता के माता-पिता देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठ गए हैं. उनका आरोप है कि कई थानों के चक्कर काटने के बावजूद पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की. माता-पिता ने साफ कहा है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता, उनका धरना जारी रहेगा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी धरने को समर्थन दिया है.
दरअसल, बीते दिनों विनोद आर्य और उनके साथ एक अधिवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अंकिता भंडारी की कथित व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक की थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंकिता और उनके कथित दोस्त को लेकर की गई टिप्पणियों ने नया विवाद खड़ा कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेशभर में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. अंकिता के माता-पिता ने इसे अपनी दिवंगत बेटी की निजता और सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए विरोध जताया.
पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे अंकिता के माता-पिता ने आखिरकार अब गांधी पार्क में धरना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि एक बेटी के जाने के बाद अब उसकी निजी बातचीत को सार्वजनिक कर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही. अंकिता की माता ने आशंका जताई कि अंकिता का मोबाइल फोन विनोद आर्य के पास हो सकता है.
अंकिता के माता पिता ने कहा मोबाइल फोन को लेकर यह दावा किया गया कि दोनों के पास मोबाइल नहीं है, जबकि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए. उन्होंने मांग उठाई कि अंकिता का मोबाइल फोन आखिर कहां है? इसकी जांच कर सच सामने लाया जाए. अंकिता की माता ने कहा कि उनकी बेटी के मोबाइल से जुड़े तथ्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि मामले में सच्चाई सामने आ सके.
न्याय की माँग सिर्फ एक परिवार की नहीं, हम सब की है। अंकिता के लिए सच्ची न्यायिक प्रक्रिया चाहिए, बिना देरी के। #JusticeForAnkitaBhandari https://t.co/4Vw2v0uuXV— Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) November 25, 2026
अंकिता पिता वीरेन्द्र भंडारी ने कहा विनोद आर्य और उनके सहयोगी उनकी बेटी को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों 17 और 18 सितंबर 2022 की चैट सामने नहीं ला रहे हैं, जबकि उन चैट में उनकी बेटी ने स्पष्ट रूप से अपनी बात कही थी. मृतका के पिता ने चेतावनी दी कि जब तक विनोद आर्य और अनुज मंडल की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वे गांधी पार्क में अनशन पर बैठे रहेंगे. उन्होंने कहा कि परिवार का उद्देश्य केवल अपनी बेटी को न्याय दिलाना है और जब तक न्याय नहीं मिलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा.
मेरा कांग्रेस के सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि अंकिता भंडारी के माता-पिता पिछले दो-तीन दिनों से कथित चैट की प्रामाणिकता, उसके स्रोत और निजता के अधिकार के उल्लंघन को लेकर FIR दर्ज कराने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई। अंततः उन्हें गांधी पार्क, देहरादून में धरने पर बैठना पड़ा। आरोपी पक्ष द्वारा अंकिता के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश और उसे संरक्षण मिलने की आशंका बेहद चिंताजनक है। हम सभी साथी उनके साथ खड़े हैं। कल की रैली के लिए देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अपील है कि कुछ समय निकालकर गांधी पार्क पहुंचें और अंकिता के माता-पिता को अपना सहयोग दें। आपका साथ प्रदेश की कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने और अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई को मजबूती देगा। जब तक अंकिता को पूर्ण न्याय नहीं मिलता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।— Ganesh Godiyal (@UKGaneshGodiyal) November 25, 2026
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे बेहद निंदनीय और संवेदनहीन कृत्य बताया. उन्होंने कहा कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता चल रही थी. इसी दौरान जानकारी मिली कि अंकिता भंडारी के माता-पिता कांग्रेस कार्यालय के नजदीक धरने पर बैठे हैं. धरने की वजह पता करने पर सामने आया कि कुछ दिन पहले अंकिता हत्याकांड के आरोपी पक्ष के रिश्तेदारों और सहयोगियों की ओर से पत्रकार वार्ता की गई थी.
कांग्रेस का आरोप है कि इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से अंकिता के चरित्र पर कथित रूप से सवाल खड़े करने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा मरणोपरांत चार साल बाद किसी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाकर आरोपियों को राहत देने का प्रयास बेहद निंदनीय है.
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