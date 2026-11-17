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अंकिता भंडारी केस, अब आरोपी के पिता विनोद आर्य भी घेरे में, नार्को टेस्ट की उठी मांग, जानिए क्यों?

अंकिता भंडारी के माता-पिता ( ETV Bharat )

अंकिता भंडारी के पिता का कहना है कि विनोद आर्य जिस तरह के उनकी बेटी पर आरोप लगा रहे है, उसके बाद अब वो विनोद आर्य को भी नहीं छोड़ेंगे. साथ ही उन्होंने वर्तमान में चल रही सीबीआई जांच के दौरान विनोद आर्य के नार्को टेस्ट की भी मांग उठाई है.