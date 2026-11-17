अंकिता भंडारी केस, अब आरोपी के पिता विनोद आर्य भी घेरे में, नार्को टेस्ट की उठी मांग, जानिए क्यों?
अंकिता भंडारी के माता-पिता देहरादून में AISA के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तभी उन्होंने विनोद आर्य के बयानों पर अपना गुस्सा जाहिर किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 6:56 PM IST
देहरादून: अंकिता भंडारी के माता-पिता ने अब इस केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य के भी नार्को टेस्ट और कॉल डिटेल के जांच करने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी विनोद आर्य के गिरफ्तारी की मांग की थी. क्योंकि अंकिता भंडारी के हत्या के बाद विनोद आर्य अपने बेटे पुलकित आर्य को बचाने के लिए लगातार दिल्ली जा रहा था.
अंकिता भंडारी के पिता का कहना है कि विनोद आर्य जिस तरह के उनकी बेटी पर आरोप लगा रहे है, उसके बाद अब वो विनोद आर्य को भी नहीं छोड़ेंगे. साथ ही उन्होंने वर्तमान में चल रही सीबीआई जांच के दौरान विनोद आर्य के नार्को टेस्ट की भी मांग उठाई है.
पिता का कहना है कि अंकिता की हत्या के बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस से यहीं मांग की थी कि विनोद आर्य को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उस समय उनकी इस मांग को नहीं सुना गया. अंकिता भंडारी के पिता का कहना है कि विनोद आर्य ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर उनकी बेटी के खिलाफ अनाप-शनाप बोला है. अंकिता भंडारी के पिता का साफ कहना है कि जब तक विनोद आर्य को लेकर उनकी मांग पूरी नहीं होती है, उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा.
विनोद आर्य ने क्या कहा था?: दरअसल, विनोद आर्य ने दो दिन पहले ही हरिद्वार में प्रेस वार्ता की थी. इस दौरान उनके वकील अमित पुंडीर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड केस से जुड़ी कुछ कथित व्हाट्सअप चैट सार्वजनिक की थी. विनोद आर्य ने दावा किया था कि कथित व्हाट्सअप चैट में कहीं भी उनके बेटे पुलकित आर्य का नाम नहीं है. साथ ही उन्होंने इस केस में किसी भी वीआईपी के न होने की बात कही है.
विनोद आर्य ने प्रेस वार्ता के दौरान उल्टा अंकिता भंडारी के माता-पिता पर ही अपनी बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. विनोद आर्य के दावों को बाद से ही ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया. विनोद आर्य के दावों पर कांग्रेस और खुद अंकिता भंडारी के माता-पिता ने आपत्ति जताई है. यहीं कारण है कि अंकिता भंडारी के माता-पिता ने अब विनोद आर्य की भी गिरफ्तारी की मांग की है.
AISA के कार्यक्रम में पहुंचे थे अंकिता के माता-पिता: आज देहरादून में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के सातवां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें AISA राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी देहरादून पहुंची थी. इस कार्यक्रम में अंकिता भंडारी के माता-पिता भी आए थे. वहीं पर उन्होंने विनोद आर्य के खिलाफ ये बयान दिया.
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