ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी हत्याकांड: दिल्ली के बाद देहरादून में हंगामा, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में कई नेता

कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की. उसके बाद अचानक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोकभवन पहुंचे. वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया. हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया. सभी को पुलिस लाइन भेज दिया.

गणेश गोदियाल ने कहा कि ये मौका है कि मातृ शक्ति एकजुट हो और देश की सरकार को झुकाए. अंकिता भंडारी को न्याय न मिलने की वजह से पूरा देश उत्तराखंड की ओर देख रहा है. इससे उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है.

अंकित भंडारी हत्याकांड मामले में शुरू से ही भाजपा जनता को गुमराह करने का काम कर रही है. भाजपा के मंत्री ने इस दौरान कहा था कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कमरा था. भाजपा के ही एक पूर्व विधायक ने वीआईपी का राज खोला. ऐसे आपराधिक व्यक्ति को लीगल इम्युनिटी साजिश के तहत प्रदान की गई. तकनीकी अभयदान दिया गया. उन्होंने कहा यह उत्तराखंड के स्वाभिमान पर तमाचा है. कई बार पीएम मोदी उत्तराखंड आए लेकिन ऐसे अपराधी को जेल भेजने की दलील नहीं दी. -गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

पार्टी नेताओं का कहना है कि वो लोक भवन में ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन ज्ञापन लेने को कोई तैयार नहीं हुआ. इस बीच चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने आत्मदाह की धमकी भी दी. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अंकिता मामले में कथित वीआईपी का नाम सामने आया है. सरकार ने खुद इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति दी थी. उसके बावजूद कथित वीआईपी को राज्यपाल नियुक्त किया गया है. सभी नेताओं ने सरकार से तत्काल इस फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की है.



वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा अंकिता भंडारी प्रकरण हमारी अस्मिता पर चोट है. अंकिता दबाव में आ जाती तो आज जिंदा होती लेकिन उसने हमारे गौरव की खातिर जान दे दी. हरीश रावत ने कहा अब हमारा दायित्व है कि अंकिता के प्राणों की आहुति की कानूनन परिणति तक पहुंचाएं. अंकिता ने प्राणों का उत्सर्ग करके हमें सावधान किया है. ये केवल अंकिता के परिजनों की लड़ाई नहीं बल्कि सभी का संघर्ष है. इंडिया गेट पर अंकिता के परिजनों के बैठते ही सरकार हिल गई. यही वजह है कि अंकित के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसका कांग्रेस निंदा करती है.

अंकिता के मां बाप पूछ रहे वीआईपी कौन था? जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने छद्म एफआईआर दर्ज कराई. आखिर सीबीआई किस बात की जांच कर रही है? जिसने अंकित भंडारी की हत्या की वह जेल में है. सीबीआई को उस वीआईपी की खोज करनी चाहिए जिसे अंकिता को परोसा जाना था, ऐसे वीआईपी को राजभवन भेजना षड्यंत्र है. ये पूरे राज्य और देश का प्रश्न है.

-हरीश रावत, पूर्व सीएम, उत्तराखंड





वही, प्रीतम सिंह ने कहा उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं. उसी की एक कड़ी अंकिता भंडारी केस भी है. सरकार के संरक्षण में ही रिसॉर्ट से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई. जिससे वीआईपी का नाम बाहर ना आ सके. वीआईपी के चेहरे से नकाब हटना चाहिए. अंकिता भंडारी हत्याकांड को सरकार के इशारे पर दबाने का काम हुआ. सरकार ने मजबूरन सीबीआई जांच की संस्तुति की, लेकिन पता नहीं जांच हो भी रही है या नहीं, आज अंकित भंडारी हत्याकांड का मामला राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है. आरोपी वीआईपी को राज्यपाल बना दिया गया है. ऐसे में प्रदेश की मातृशक्ति को सड़क पर उतरकर संघर्ष की जरूरत है.

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा अंकिता के माता पिता जिस तरह इंडिया गेट पर बैठे और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया वो तानाशाही है. उन्होंने कहा सरकार बेशर्म और हिटलर नेपोलियन से भी तानाशाह हो गई है.

भाजपा के महिला मोर्चा की इंसानियत कहां गई? मुख्यमंत्री के इशारे पर स्थानीय विधायक ने बुलडोजर चलाकर साक्ष्य मिटाए. पूर्व संगठन महामंत्री का नाम भी अंकिता के मां बाप ने लिखाया, उसे राजस्थान का संगठन मंत्री और अब वाले को राज्यपाल बना दिया गया. आज अंकिता की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है बल्कि प्रदेशवासियों की बन गई है. इस हत्याकांड की वजह से देवभूमि बदनाम हो रही है. लिहाजा कांग्रेस का यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा. -हरक सिंह रावत, नेता कांग्रेस

संबंधित खबरें पढ़ें-