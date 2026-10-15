अंकिता भंडारी हत्याकांड: दिल्ली के बाद देहरादून में हंगामा, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में कई नेता
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने लोकभवन कूच किया. इस दौरान कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 3:06 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 3:16 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. मामले में कथित वीआईपी की राज्यपाल पद पर नियुक्ति के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली में इंडिया गेट पर अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में लिये जाने के विरोध में आज कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया. उत्तराखंड कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग की.
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की. उसके बाद अचानक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोकभवन पहुंचे. वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया. हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया. सभी को पुलिस लाइन भेज दिया.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया. इस दौरान कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया. #AnkitaBhandari #ankitabhandaricase #JusticeForAnkitaBhandari खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/WCNEEYaOdP https://t.co/ijBRaKgtRs— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 15, 2026
पार्टी नेताओं का कहना है कि वो लोक भवन में ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन ज्ञापन लेने को कोई तैयार नहीं हुआ. इस बीच चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने आत्मदाह की धमकी भी दी. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अंकिता मामले में कथित वीआईपी का नाम सामने आया है. सरकार ने खुद इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति दी थी. उसके बावजूद कथित वीआईपी को राज्यपाल नियुक्त किया गया है. सभी नेताओं ने सरकार से तत्काल इस फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की है.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया. #AnkitaBhandari #ankitabhandaricase #JusticeForAnkitaBhandari @RahulGandhi @INCUttarakhand @UKGaneshGodiyal @pushkardhami @BJP4UK खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/WCNEEYaOdP https://t.co/Ip67SLRzII— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 15, 2026
विरोध प्रदर्शन से पहले उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा-
अंकित भंडारी हत्याकांड मामले में शुरू से ही भाजपा जनता को गुमराह करने का काम कर रही है. भाजपा के मंत्री ने इस दौरान कहा था कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कमरा था. भाजपा के ही एक पूर्व विधायक ने वीआईपी का राज खोला. ऐसे आपराधिक व्यक्ति को लीगल इम्युनिटी साजिश के तहत प्रदान की गई. तकनीकी अभयदान दिया गया. उन्होंने कहा यह उत्तराखंड के स्वाभिमान पर तमाचा है. कई बार पीएम मोदी उत्तराखंड आए लेकिन ऐसे अपराधी को जेल भेजने की दलील नहीं दी.
-गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
गणेश गोदियाल ने कहा कि ये मौका है कि मातृ शक्ति एकजुट हो और देश की सरकार को झुकाए. अंकिता भंडारी को न्याय न मिलने की वजह से पूरा देश उत्तराखंड की ओर देख रहा है. इससे उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है.
जब जब धामी डरता हैं पुलिस को आगे करता है https://t.co/oi0WPdCrYL— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) October 15, 2026
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा अंकिता भंडारी प्रकरण हमारी अस्मिता पर चोट है. अंकिता दबाव में आ जाती तो आज जिंदा होती लेकिन उसने हमारे गौरव की खातिर जान दे दी. हरीश रावत ने कहा अब हमारा दायित्व है कि अंकिता के प्राणों की आहुति की कानूनन परिणति तक पहुंचाएं. अंकिता ने प्राणों का उत्सर्ग करके हमें सावधान किया है. ये केवल अंकिता के परिजनों की लड़ाई नहीं बल्कि सभी का संघर्ष है. इंडिया गेट पर अंकिता के परिजनों के बैठते ही सरकार हिल गई. यही वजह है कि अंकित के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसका कांग्रेस निंदा करती है.
अंकिता भंडारी को न्याय की लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार या कांग्रेस की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के सम्मान और इंसाफ की लड़ाई है। अंकिता के माता-पिता की आवाज दबाना, उनके संघर्ष को रोकना और जांच पूरी होने से पहले सवालों के घेरे में आए लोगों को बड़े पदों पर बैठाना लोकतंत्र और नैतिकता—दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड राज्य हमें संघर्ष और बलिदान से मिला है। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता, CBI जांच पूरी नहीं होती और जिम्मेदारी तय नहीं होती, यह संघर्ष जारी रहेगा। “राजनीति से ऊपर इंसानियत, मानवता और न्याय होता है। अंकिता की लड़ाई को उत्तराखंड अंतिम समय तक लड़ेगा।” — चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष @drhsrawatuk जी— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) October 15, 2026
अंकिता के मां बाप पूछ रहे वीआईपी कौन था? जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने छद्म एफआईआर दर्ज कराई. आखिर सीबीआई किस बात की जांच कर रही है? जिसने अंकित भंडारी की हत्या की वह जेल में है. सीबीआई को उस वीआईपी की खोज करनी चाहिए जिसे अंकिता को परोसा जाना था, ऐसे वीआईपी को राजभवन भेजना षड्यंत्र है. ये पूरे राज्य और देश का प्रश्न है.
-हरीश रावत, पूर्व सीएम, उत्तराखंड
वही, प्रीतम सिंह ने कहा उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं. उसी की एक कड़ी अंकिता भंडारी केस भी है. सरकार के संरक्षण में ही रिसॉर्ट से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई. जिससे वीआईपी का नाम बाहर ना आ सके. वीआईपी के चेहरे से नकाब हटना चाहिए. अंकिता भंडारी हत्याकांड को सरकार के इशारे पर दबाने का काम हुआ. सरकार ने मजबूरन सीबीआई जांच की संस्तुति की, लेकिन पता नहीं जांच हो भी रही है या नहीं, आज अंकित भंडारी हत्याकांड का मामला राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है. आरोपी वीआईपी को राज्यपाल बना दिया गया है. ऐसे में प्रदेश की मातृशक्ति को सड़क पर उतरकर संघर्ष की जरूरत है.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP की भूमिका पर सवालों का जवाब दे सरकार, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुरुआत से ही उठ रहे सवालों का निष्पक्ष और पारदर्शी जवाब मिलना चाहिए। मामले से जुड़े साक्ष्यों, कथित VIP की भूमिका और जांच की प्रगति को लेकर जनता के सवालों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की मांग है कि जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में हो, ताकि न्याय प्रक्रिया पर भरोसा कायम रहे। उत्तराखण्ड की मातृशक्ति के सम्मान और अंकिता को न्याय दिलाने की यह लड़ाई किसी एक परिवार तक सीमित नहीं है। इस मामले में जिन पर आरोप लगे हैं, उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के सामने किसी को भी विशेष संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अंकिता को न्याय मिलने तक कांग्रेस अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। — चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष एवं चकराता विधायक श्री @incpritamsingh— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) October 15, 2026
कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा अंकिता के माता पिता जिस तरह इंडिया गेट पर बैठे और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया वो तानाशाही है. उन्होंने कहा सरकार बेशर्म और हिटलर नेपोलियन से भी तानाशाह हो गई है.
भाजपा के महिला मोर्चा की इंसानियत कहां गई? मुख्यमंत्री के इशारे पर स्थानीय विधायक ने बुलडोजर चलाकर साक्ष्य मिटाए. पूर्व संगठन महामंत्री का नाम भी अंकिता के मां बाप ने लिखाया, उसे राजस्थान का संगठन मंत्री और अब वाले को राज्यपाल बना दिया गया. आज अंकिता की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है बल्कि प्रदेशवासियों की बन गई है. इस हत्याकांड की वजह से देवभूमि बदनाम हो रही है. लिहाजा कांग्रेस का यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा.
-हरक सिंह रावत, नेता कांग्रेस
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