वीआईपी को कैसे नियुक्त किया राज्यपाल? कांग्रेस ने उठाये सवाल, देहरादून में कैंडल मार्च
गणेश गोदियाल कहा केंद्र सरकार ने वीआईपी को राज्यपाल बनाकर सीज कर दिया है. ऐसी स्थिति में शक अब विश्वास में बदला है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 8:39 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस ने आज शाम अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और वीआईपी की राज्यपाल पद पर नियुक्ति निरस्त किए जाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला. यह मार्च कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शुरू होकर घंटाघर से होते हुए वापस कांग्रेस भवन में संपन्न हुआ.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के नेतृत्व में निकाले गए कैंडल मार्च में उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत समेतकई कार्यकर्ता शामिल हुए. इस मौके पर गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना प्रदेश की अस्मिता से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है. यह प्रदेश के सम्मान का भी प्रश्न है. उन्होंने कहा अंकिता भंडारी प्रकरण में भाजपा के नेताओं की तरफ से जिस तरह वीआईपी के नाम का जिक्र आना,और अंकिता के माता-पिता और हम सब की तरफ से तथाकथित वीआईपी की सीबीआई से जांच की मांग करने के बावजूद, राज्यपाल पद पर नियुक्ति दे दी जाती है.
गणेश गोदियाल कहा केंद्र की सरकार ने वीआईपी को राज्यपाल बनाकर सीज कर दिया, ऐसी स्थिति में हमारा शक अब विश्वास में बदलता जा रहा है कि निश्चित रूप में यही कोई कड़ी है. उन्होंने कहा वीआईपी को राज्यपाल बनने के बाद पूरे देश के लोग उद्वेलित है. दिल्ली में इसके विरोध में आंदोलन किए जा रहे हैं. देहरादून और उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन हो रहे हैं. सिक्किम के लोग भी अब आंदोलन की राह पर हैं.
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गणेश गोदियाल का कहना है कि देश के नागरिक का अधिकार है कि उसे न्याय मिले, लेकिन देश की सरकार गरीब नागरिक के साथ खड़ी न होकर, अपने उस नेता के साथ खड़ी है, जिसका जिक्र वीआईपी के रूप में इन्हीं के लोगों ने किया है.
प्रदर्शन में शामिल हुए हरक सिंह रावत ने कहा अंकिता केस में भारी जन दबाव के बाद जब सरकार ने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति की. अब तक इस प्रकरण में सीबीआई जांच पूरी नहीं हुई है, उन्होंने सवाल उठाया कि सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले केंद्र सरकार ने वीआईपी को राज्यपाल कैसे नियुक्त कर दिया. उन्होंने तत्काल सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति निरस्त किए जाने की मांग उठाई है.
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