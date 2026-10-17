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वीआईपी को कैसे नियुक्त किया राज्यपाल? कांग्रेस ने उठाये सवाल, देहरादून में कैंडल मार्च

उत्तराखंड कांग्रेस कैंडल मार्च ( ETV Bharat )

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के नेतृत्व में निकाले गए कैंडल मार्च में उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत समेतकई कार्यकर्ता शामिल हुए. इस मौके पर गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना प्रदेश की अस्मिता से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है. यह प्रदेश के सम्मान का भी प्रश्न है. उन्होंने कहा अंकिता भंडारी प्रकरण में भाजपा के नेताओं की तरफ से जिस तरह वीआईपी के नाम का जिक्र आना,और अंकिता के माता-पिता और हम सब की तरफ से तथाकथित वीआईपी की सीबीआई से जांच की मांग करने के बावजूद, राज्यपाल पद पर नियुक्ति दे दी जाती है.