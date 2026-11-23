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दिवंगत बेटी के सम्मान की लड़ाई, अंकिता के माता-पिता ने विनोद आर्य और वकील के खिलाफ दी तहरीर, जानिए पूरा मामला

राजपुर थाने पहुंचे अंकिता के माता-पिता ( ETV BHARAT )

रविवार देर शाम अंकिता के माता-पिता समाजसेवी योगिता भयाना के साथ देहरादून के राजपुर थाने पहुंचे थे. वहीं पर उन्होंने विनोद आर्य और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद वकील के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. तहरीर में अंकिता के माता-पिता ने आरोप लगाया गया कि जेल में बंद पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और उनके वकील ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी बेटी की निजी चैट सार्वजनिक की.