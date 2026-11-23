दिवंगत बेटी के सम्मान की लड़ाई, अंकिता के माता-पिता ने विनोद आर्य और वकील के खिलाफ दी तहरीर, जानिए पूरा मामला
अंकिता के माता-पिता के साथ समाजसेवी योगिता भयाना भी थी. उन्होंने देहरादून के राजपुर थाने में विनोद आर्य और उनके वकील के खिलाफ तहरीर दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2026 at 4:36 PM IST
देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है. हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य की ओर से 15 नवंबर को हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी. इस दौरान विनोद आर्य के साथ उनके वकील भी थी. दोनों ने अंकिता भंडारी से जुड़ी कथित व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक की थी, जिसको अंकिता भंडारी के माता-पिता ने गलत बताया. अंकिता भंडारी के माता-पिता का आरोप है कि विनोद आर्य और उनके वकील उनकी बेटी को बदमान करने का प्रयास कर रहे हैं. इसीलिए उन्होंने इस मामले में देहरादून के राजपुर थाने में विनोद आर्य के खिलाफ तहरीर दी है.
रविवार देर शाम अंकिता के माता-पिता समाजसेवी योगिता भयाना के साथ देहरादून के राजपुर थाने पहुंचे थे. वहीं पर उन्होंने विनोद आर्य और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद वकील के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. तहरीर में अंकिता के माता-पिता ने आरोप लगाया गया कि जेल में बंद पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और उनके वकील ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी बेटी की निजी चैट सार्वजनिक की.
आज अंकिता भंडारी के माता-पिता के साथ देहरादून के राजपुर थाने पहुँची और अंकिता की निजी WhatsApp चैट्स सार्वजनिक करने, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और उनके चरित्रहनन के प्रयासों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। For now, the complaint has been received . We hope the FIR will also be registered by Tommorrow #JusticeForAnkitaBhandari— Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) November 22, 2026
अंकिता भंडारी के माता-पिता की शिकायत: आरोप है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंकिता से जुड़ी चैट को सामने रखकर उनकी बेटी का चरित्र हनन कर और उसे बदनाम करने की कोशिश की गई. माता-पिता का कहना है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसे में उसके बारे में इस तरह की बातें सार्वजनिक करना बेहद आपत्तिजनक है.
विनोद आर्य और वकील दोनों पर कार्रवाई की मांग: अंकिता के माता-पिता ने राजपुर थाने में तहरीर देकर मांग की कि विनोद आर्य और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद वकील के खिलाफ मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने पुलिस से पूरे प्रकरण की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
अंकिता भंडारी के माता पिता एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दर-दर भटक रहे है ! Ankita Bhandari Parent’s are just wandering around and struggling for the FIR #JusticeForAnkitaBhandari https://t.co/GDcSZ90aTF— Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) November 23, 2026
वकील का बार लाइसेंस रद्द करने की उठाई मांग: योगिता भयाना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंकिता से जुड़ी कथित चैट सार्वजनिक किए जाने पर सवाल उठाए. उन्होंने संबंधित वकील के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही उसका बार लाइसेंस रद्द करने की मांग की. राजपुर थाने पहुंचने के दौरान अंकिता के माता-पिता और योगिता भयाना ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रखी. वहीं इस मामले में थाना राजपुर प्रभारी पीड़ी भट्ट ने बताया कि अंकिता भंडारी के माता-पिता ने 22 नवंबर की रात को तहरीर दी है. उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
पूरा मामला जानिए: दरअसल, बीते दिनों ही अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य ने अपने वकील के साथ हरिद्वार में प्रेस वार्ता की थी. अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहली बार विनोद आर्य ने अपना पक्ष रखा था. उस प्रेस कॉन्फ्रेस में उन्होंने अंकिता भंडारी की कुछ कथित व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक की थी. इस चैट के आधार पर विनोद आर्य और उनके वकील ने अंकिता भंडारी के माता-पिता और उसके दोस्त पर ही अंकिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस केस में कोई भी वीआईपी नहीं है.
अंकिता भंडारी मर्डर केस: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीकोट डोभ गांव की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी. वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो अन्य कर्मचारी अंकित गुप्ता और मैनेजर सौरभ भास्कर पर अंकिता की हत्या का आरोप लगा था.
तीनों आरोपियों पर आरोप था कि वो रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी से कुछ गलत काम करना चाहते थे, जिसके लिए अंकिता ने मना कर दिया था. इसी वजह से अंकिता की पुलकित से बहस भी हुई थी. आखिर में अंकिता ने नौकरी छोडऩे के फैसला किया था. पुलकित को डर था कि अंकिता उसकी पोल खोल देगी. इसीलिए पुलकित ने अपने दोनों कर्मचारी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के साथ मिलकर 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या कर दी थी. अंकिता की लाश करीब पांच दिन बाद 24 सितंबर 2022 को ऋषिकेश की चीला नहर से मिली थी. तीनों आरोपियों को लोवर कोर्ट से सजा भी मिल चुकी है.
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