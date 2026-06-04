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अंकिता भंडारी हत्याकांड: कथित ऑडिया केस में सुरेश राठौर व उर्मिला के खिलाफ दर्ज दो FIR रद्द

नैनीताल: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ कथित ऑडियो-वीडियो मामले में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम व आरती गौड़ की ओर से दर्ज 4 एफआईआर में से 2 को एक समान होने के आधार पर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. जबकि, 2 अन्य एफआईआर में जांच जारी रखने का निर्देश दिया है.

इन मुकदमों को सुरेश राठौर ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई. मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने देहरादून और हरिद्वार में दर्ज चार अलग-अलग एफआईआर (FIR) को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं. उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है.

दुष्यंत कुमार गौतम और आरती गौड़ की तरफ कोर्ट में कही गई ये बात: वहीं, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ की ओर से अदालत को बताया गया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित ऑडियो-वीडियो सामग्री के माध्यम से उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया.

दो एफआईआर एक समान कराए गए दर्ज: अदालत ने पाया कि हरिद्वार के बहादराबाद और झबरेड़ा थानों में दर्ज एफआईआर संख्या 0534/2025 और 0356/2025 में लगाए गए आरोप लगभग वही हैं, जो देहरादून के डालनवाला थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 0004/2026 में लगाए गए हैं.

न्यायालय ने कहा कि इन दोनों मामलों के शिकायतकर्ता खुद पीड़ित नहीं थे. जबकि, वास्तविक पीड़ित पहले ही अलग एफआईआर दर्ज करा चुका था. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के टीटी एंटनी और राजेंद्र बिहारी लाल मामलों में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार, इन एफआईआर को 'सक्सेसिव एफआईआर' मानते हुए निरस्त किया जाना उचित है.

आरती गौड़ और दुष्यंत गौतम के इन दो एफआईआर को रद्द करने से इनकार: अदालत ने नेहरू कॉलोनी देहरादून में आरती गौड़ की ओर से दर्ज एफआईआर संख्या 0420/2025 और डालनवाला थाने में दुष्यंत गौतम की ओर से दर्ज एफआईआर संख्या 0004/2026 को रद्द करने से इनकार कर दिया.