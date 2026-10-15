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अंकिता भंडारी हत्याकांड, चमोली और पौड़ी में कैंडल मार्च, कांग्रेसियों ने बोला हल्ला

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर निकाला कैंडल मार्च निकाला गया. ( ETV Bharat )

चमोली/पौड़ी गढ़वाल: अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है. अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) में गुरुवार शाम इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला. ज्योतिर्मठ के अलावा पौड़ी गढ़वाल में लोगों सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला.

दरअसल, अंकिता के माता-पिता भी कल बुधवार 14 अक्टूबर रात से दिल्ली के इंडिया गेट पर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. बुधवार को उनके समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे थे. अंकिता के माता-पिता ने सीबीआई जांच में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की है.