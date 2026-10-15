अंकिता भंडारी हत्याकांड, चमोली और पौड़ी में कैंडल मार्च, कांग्रेसियों ने बोला हल्ला
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी को लेकर कांग्रेस उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रखी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 8:41 PM IST
चमोली/पौड़ी गढ़वाल: अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है. अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) में गुरुवार शाम इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला. ज्योतिर्मठ के अलावा पौड़ी गढ़वाल में लोगों सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला.
दरअसल, अंकिता के माता-पिता भी कल बुधवार 14 अक्टूबर रात से दिल्ली के इंडिया गेट पर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. बुधवार को उनके समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे थे. अंकिता के माता-पिता ने सीबीआई जांच में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की है.
ज्योतिर्मठ में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि मामले में कथित वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश है. उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की, ताकि अंकिता को न्याय मिल सके. कैंडल मार्च में कांग्रेस नेता कमल रतूड़ी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रावत, नैन सिंह भंडारी, सतीश डिमरी सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे.
अंकिता को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिर्मठ में कांग्रेसियों ने निकाला कैंडल मार्च #AnkitaBhandari #ankitabhandaricase #JusticeForAnkitaBhandari खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/WCNEEYaOdP https://t.co/j13ExDE6G7— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 15, 2026
पौड़ी में निकाला गया कैंडल मार्च: गुरुवार देर शाम पौड़ी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पार्टी नेताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग उठाई.
अंकिता को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिर्मठ में कांग्रेसियों ने निकाला कैंडल मार्च #AnkitaBhandari #ankitabhandaricase #JusticeForAnkitaBhandari खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/WCNEEYaOdP https://t.co/j13ExDE6G7— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 15, 2026
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार शुरू से ही इस हत्याकांड में हीलाहवाली करती रही है. उनका कहना था कि मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना चाहिए और पूरे प्रकरण की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए.
युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शुरुआत से ही अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार कथित वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है.कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की जनता से जुड़ा संवेदनशील मामला है. ऐसे में प्रकरण से संबंधित सभी सवालों का पारदर्शी तरीके से समाधान होना चाहिए, ताकि लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे.
पढ़ें--
- 'अंकिता भंडारी को मिले न्याय', राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, जानिए क्या कहा?
- अंकिता भंडारी हत्याकांड : VIP पर क्यों छिड़ा घमासान? क्या है परिजनों की चिंता, एक क्लिक में जानिए
- अंकिता भंडारी हत्याकांड: दिल्ली के बाद देहरादून में हंगामा, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में कई नेता
- अंकिता भंडारी के माता-पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया, इंडिया गेट पर दे रहे थे धरना
- दिल्ली में धरने पर अंकिता भंडारी के माता पिता, मिलने पहुंचे राहुल-प्रियंका, मदद का दिया भरोसा
-