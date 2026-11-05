अंकिता भंडारी की मां का दर्द! वीडियो जारी कर बयां की पीड़ा, सुनिए क्या कहा
Ankita Bhandari murder case: अंकिता भंडारी की मां ने वीडियो जारी किया है. जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 5, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 5:37 PM IST
देहरादून/दिल्ली: दिल्ली से लेकर देहरादून तक इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है. बीते रोज दिल्ली राजघाट पर बापू की समाधि पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने जबरन उठाया. जिसके बाद अंकिता की मां सोनी देवी की तबीयत बिगड़ गई.
दिल्ली में हुए घटनाक्रम के बाद अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने अपना दर्द बयां किया है. साथ ही अंकिता की मां ने दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाये हैं.
अंकिता की माँ की दर्द को सुनिए जिस मां ने अपनी बेटी को खोया हो, वह इंसाफ की गुहार लेकर दर-दर भटकने को मजबूर हो और बदले में उसे अपमान और दुर्व्यवहार मिले !! #JusticeForAnkitaBhandari https://t.co/lfwvyiXSV2— Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) November 5, 2026
अंकिता भंडारी की मां ने कहा आज ये वीडियो मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों के लिए बना रही हूं. उन्होंने कहा-
आज अंकिता के माता पिता किसी काम के लिए बाहर भी नहीं जा सकते. हम राजघाट पर सुकुन के लिए गये थे. हमें नहीं पता था वहां बाहर मीडिया है. मीडिया वालों ने हमसे कुछ पूछना चाहा, इतने में पुलिस वालों ने हमारे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूं. उसमें से दो महिला पुलिस ने मेरे साथ अभद्र व्यहार किया. अस्पताल में नाक और गर्दन भी दबाई गई. कल से मुझे भय लग रहा है. मेरे साथ तीन बार ऐसा हो गया है. मुझे नहीं पता सरकार हमारे साथ क्या खेल खेल रही है.
-सोनी देवी, अंकिता भंडारी की मां
अंकिता भंडारी की मां ने रोते हुए कहा जिस मां ने अपनी बेटी को खोया हो, वह इंसाफ की गुहार लेकर दर-दर भटकने को मजबूर हो और बदले में उसे अपमान और दुर्व्यवहार मिल रहा है. उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस ने उनके दर्द को नौटंकी बताया. उन्होंने कहा अगर ये नौटंकी है तो सरकार हमारे साथ क्या कर रही है.
दिल्ली में अंकिता भंडारी के माता-पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया, अंकिता की मां की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती #uttarakhand #justiceforankitabhandari #ankitabhandaricase #DelhiPolice #delhi https://t.co/R3nS2sQGT3— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 4, 2026
अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में जानिए
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