अंकिता भंडारी की मां का दर्द! वीडियो जारी कर बयां की पीड़ा, सुनिए क्या कहा

अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में जानिए अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट डोभ गांव की रहने वाली थी.

पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट डोभ गांव की रहने वाली थी. अंकिता ऋषिकेश से सटे यमकेश्वर ब्लॉक के गंगा भोगपुर स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी

अंकिता अचानक 18 सितंबर 2022 को लापता हुई.

24 सितंबर 2022 को चीला बैराज क्षेत्र में नहर से उसका शव बरामद हुआ.

रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दोस्त अंकित गुप्ता, मैनेजर सौरभ भास्कर पर आरोप लगा.

इन्होंने अंकिता भंडारी को 18 सितंबर 2022 की रात चीला बैराज की नहर में धक्का दिया.

इस घटना के बाद पूरे उत्तराखंड में बवाल हुआ.

30 मई 2025 को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई.

इस मामले में अभी सीबीआई जांच चल रही है.