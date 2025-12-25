ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी की मां आई सामने, सबूत कोर्ट में पेश करने की उठाई मांग, सता रही इस अनहोनी की आशंका

पौड़ी: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. हाल ही में सामने आए एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के एक वीडियो ने इस पूरे मामले को दोबारा चर्चा के केंद्र में ला दिया है. वीडियो में उर्मिला सनावर ने इस हत्याकांड से जुड़े एक कथित वीआईपी का नाम उजागर करने का दावा किया है. साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. इस पूरे मामले में अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है. सोनी देवी ने कहा है कि यदि उर्मिला सनावर के पास इस मामले से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण सबूत हैं, तो उन्हें बिना देरी किए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

तथ्यों और सबूतों को रखा जाए अदालत के सामने: उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो भी वीआईपी या अन्य लोग इस जघन्य अपराध में शामिल हैं, उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. सोनी देवी ने भावुक होते हुए कहा कि उनकी बेटी पर एक प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में गलत काम करने के लिए मजबूर किया गया. जब अंकिता ने किसी भी तरह के अनैतिक कार्य से साफ इनकार कर दिया, तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. उन्होंने कहा कि यह केवल उनकी बेटी का मामला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की हर बेटी की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है. अंकिता की मां ने यह भी कहा कि भविष्य में उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों और सबूतों को निष्पक्ष तरीके से अदालत के सामने रखा जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए.

उर्मिला सनावर के साथ अनहोनी की आशंका: उन्होंने न्याय प्रणाली पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत से उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा. अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर भावनात्मक मोड़ सामने आया है. अंकिता की मां सोनी देवी ने भावुक होते हुए कहा कि जिस तरह उनकी बेटी अंकिता को रिसोर्ट में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी थी और उसने इन बातों को सार्वजनिक करने की बात कही थी, उसी के चलते उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. उन्होंने आशंका जताई कि कहीं उर्मिला के साथ भी इसी तरह की कोई अनहोनी न हो जाए. इसलिए उर्मिला की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की गई है. सोनी देवी ने कहा कि जब से उनकी बेटी इस दुनिया से गई है, तब से वह एक पल के लिए भी चैन से नहीं सो पाई हैं.