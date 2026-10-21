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अंकिता भंडारी केस को लेकर भाजपा सरकार पर भड़की कांग्रेस, सड़क से सदन तक आंदोलन की दी चेतावनी

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक की प्रेस वार्ता. ( ETV Bharat )

रागिनी नायक ने साफ किया है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक विरोध जारी रहेगा. बुधवार को हरिद्वार के देवपुरा स्थित प्रेस क्लब में रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता की और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.